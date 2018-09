Tiede

Miksi vatsaan sattuu, kun tykkää toisesta?

Ihastuminen

Tuleeko taas dinosauruksia, kun ihmisiä ei enää ole?

Jotain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voinko juoda vettä, joka on seisonut vuoden juomalasissa tai itse sulkemassani pullossa?

Jos

Mitä tapahtuisi, jos aurinko katoaisi yhdeksi minuutiksi?

Aurinko

Miten lokit näkevät napata kalan, kun on paljon sinilevää?

Lokeilla

muuttaa välittäjäaineiden pitoisuuksia ihmisen aivoissa. Välittäjäaineiden tehtävänä on säädellä kaikkialla elimistössä toimivien hermojen toimintaa. Varsinkin dopamiini-nimisen aineen määrä aivoissa kasvaa ihastuessa.Lisääntynyt dopamiini lisää erityisesti mielihyvän tunnetta. Mielihyvän kokemukseen sekoittuu usein myös jännityksen kokemusta. Jännittäessä tahdosta riippumaton hermosto aiheuttaa helposti punastumista, kämmenten hikoamista, palan tunnetta kurkussa, vatsakipuja tai jopa ahdistuksen tunnetta.On yksilöllistä, mitä ja kuinka voimakkaita oireita ihastunut ihminen kokee. Yksi menee aivan punaiseksi, toista alkaa ahdistaa ja kolmannella on vatsa kipeä. Lasten ja nuorten aivot ovat yleensä herkemmät ja tunteiden aiheuttamat reaktiot voimakkaampia kuin aikuisilla.dinosaurusten kaltaista voisi hyvinkin kehittyä, kun ihmisiä ei enää ole.Dinosauruksia eli maapallolla hyvin pitkään, 170 miljoonaa vuotta. Viimeiset dinosaurukset kuolivat 66 miljoonaa vuotta sitten. Osa lentävistä dinosauruksista tosin säilyi meidän päiviimme saakka. Nykyään niitä kutsutaan linnuiksi.Ihminen on nisäkäs. Nisäkkäät ovat melkein yhtä vanha ryhmä kuin dinosaurukset. Nisäkkäät olivat kuitenkin pitkään pieniä. On sanottu, että ne elivät dinosaurusten varjossa. Vasta dinosaurusten kuoltua nisäkkäät alkoivat kehittyä suuremmiksi.Joskus ajatellaan, että dinosaurukset olivat jotenkin huonompia eläimiä kuin nisäkkäät. Tälle ei kuitenkaan ole järkevää perustetta. Päinvastoin ne olivat monessa suhteessa nisäkkäitä parempia. Selvimpänä esimerkkinä oli niiden kyky kasvaa nisäkkäitä paljon suuremmiksi.Samat dinosaurukset, jotka elivät kauan sitten, eivät enää palaa. Mutta kun maapallon joka sopukkaan tunkeutunut ihmislaji joskus tulevaisuudessa häviää, ihmisen varjossa eläneistä eläimistä kehittyy taas jotain uutta. Ehkä jotakin dinosaurusten kaltaista.vesi ja pullo ovat varmasti olleet puhtaita pulloa sulkiessa, nesteen voi juoda. Mitään ihmiselle haitallisia taudinaiheuttajia ei silloin kasva vedessä.Mikäli pulloa ei ole puhdistettu tai vesi on ollut likaista, joukkoon on jäänyt pikkuruisia mikrobeja ja niille sopivia ravinteita. Tällöin nesteeseen on saattanut syntyä sellaistakin mikrobikasvustoa, josta voi olla ihmiselle haittaa.Huonolla tuurilla vedessä voi olla esimerkiksi maksa- tai hermomyrkkyä tuottavia syanobakteereita, ja ne säilyvät, jos saavat paljon päivänvaloa. Hermomyrkyt aiheuttavat lihasten halvaantumista, ja maksamyrkyt voivat tuhota maksaa. Onneksi myrkkyjä voi syntyä pulloon vain niin vähän, ettei niistä ole suurta huolta.Kylmässä säilytetyssä vedessä voisi säilyä salmonella- ja kampylobakteereita, mutta tuskin sellaisia määriä, että ne sairastuttaisivat ihmisen.Jos kylmässä säilytetyssä pullossa on noroviruksia, on mahdollista saada voimakas vatsatauti. Mikäli taas vettä on jostakin syystä otettu purosta tai vaurioituneesta vesijohtoverkosta, siinä saattaa olla loisia, jotka säilyvät vuoden ja voivat aiheuttaa pitkittyneitä vatsavaivoja.Tavallisessa huoneenlämpötilassa juomalasissa säilytetty vesi haihtuu vuodessa pois, joten siinä ei ole enää juotavaa.ei voi todellisuudessa kadota minuutiksi. Jos niin kuitenkin kävisi, huomaisimme sen pitkän välimatkan takia vasta reilun kahdeksan minuutin kuluttua. Aurinko sijaitsee noin 149 600 000 kilometrin päässä, ja valon matka tänne vie aikaa.Päivä muuttuisi Auringon kadotessa yöksi samalla tavalla kuin auringonpimennyksen aikana. Myös Kuuta, planeettoja ja muita Auringon valoa heijastavia taivaankappaleita olisi mahdotonta nähdä taivaalla.Maapallo saisi tuon minuutin aikana vähemmän Auringon säteilyenergiaa, joten lämpötilan voisi huomata laskevan. Auringonpimennysten aikana ilma on viilentynyt jopa 10–15 astetta, ja muutos voisi olla samaa luokkaa.Myös planeettojen ja muiden aurinkokuntamme taivaankappaleiden tarkat liikkeet voisivat sekoittua, koska niitä säätelevä Auringon vetovoima katoaisi. Maa poikkeaisi Auringon ympäri kulkevalta radaltaan ja alkaisi kulkea suoraan eteenpäin. Se ehtisi edetä noin 1 800 kilometriä minuutin aikana. Sitä ei todennäköisesti vielä huomaisi Maan päällä.Mikäli Aurinko katoaisi minuuttia pidemmäksi ajaksi, sillä voisi olla dramaattisia seurauksia Maan ja muiden taivaankappaleiden paikoissa, liikkeissä ja oloissa.ja muilla ilmasta kalastavilla linnuilla on varsin hyvä näkö. Ne pystyvät helposti huomaamaan lähellä veden pintaa liikkuvat kalat kirkkaassa vedessä.Sinilevä, muu vedenpinnalla oleva kasvillisuus ja veden sameus aiheuttavat niille kuitenkin ongelmia. Kun näkyvyys on heikko, lintujen täytyy etsiä vesistöjä, joissa saalistettavat kalat näkee paremmin.Myös useat uimalla kalastavat lintulajit kuten kuikka ja koskelot ovat yleisempiä kirkasvetisissä vesistöissä. Jos näkyvyys on huono, isokoskelot pystyvät kalastamaan nuottamaisessa parvimuodostelmassa, jossa kalaparvi saarretaan yhdessä eri puolilta.Osaa vesistöjen läheisyydessä elelevistä lintulajeista heikko näkyvyys ei haittaa. Puolisukeltajasorsat kuten sinisorsat syövät kasvi- ja eläinravintoa vedenpinnalta tai heti pinnan alta.