Nobelien perusteet pitäisi panna uusiksi, sanoo kirjailija – ansioituneet ehdokkaat ehtivät kuolla ennen kuin saavat palkinnon

Tiede

Nobelien perusteet pitäisi panna uusiksi, sanoo kirjailija – ansioituneet ehdokkaat ehtivät kuolla ennen kuin

Luonnontieteen

https://www.hs.fi/tiede/art-2000005847901.html

Nobelien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kohut

1900-luvun

Italialla

Bucci

Nobelien