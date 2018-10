Tiede

Miksi kana munii ilman kukkoa, ja kuolevatko sienet?

Kuolevatko sienet?

Voiko sataa niin paljon, että koko maailma tulvii?

Miksi aurinkokunnassamme on vain kahdeksan planeettaa?

Voivatko mykät itkeä tai nauraa?

ja matelijat ovat siitä erikoisia eläimiä, että ne kykenevät tuottamaan hedelmöittymättömiä munia. Toisin sanoen sellaisia munia, joissa ei kehity poikanen.Kanat on tuhansien vuosien aikana varta vasten jalostettu tuottamaan hedelmöittymättömiä munia ihmisen ruoaksi. Ajan saatossa tuotanto on lisääntynyt. Nykyään kanat kykenevät munimaan yhden munan päivässä.Tällaisen munan munimiseen ei tosiaan tarvita kukkoa. Joissakin kanaloissa on kuitenkin myös kukkoja. Niiden hedelmöittämistä munista voi syntyä uusia kanoja.Eroa ei voi nähdä päältä päin. Hedelmöitynyt muna näyttää täysin samanlaiselta kuin ilman kukkoa munittu.Kanat munivat, kun ne saavat kunnollista ravintoa sekä riittävästi valoa, lämpöä ja puhtaat olot. Kun päivä pitenee yli kahdeksaan tuntiin, kanojen hormonitoiminta käynnistyy ja muninta alkaa. Nykyaikaisissa kanaloissa valon määrää säädellään keinovaloilla.sienet kuolevat, jos ne tapetaan esimerkiksi liekittämällä, myrkyttämällä tai suolaamalla. Ne voivat kuolla myös ravinnon puutteeseen tai jos elinympäristö muuttuu sietämättömäksi esimerkiksi liiallisen kuivuuden vuoksi.Mikäli elinolot säilyvät suotuisina, tavalliset rihmamaiset sienet voivat elää käytännössä ikuisesti. Maan alla kulkevasta rihmastosta vanhat osat kuolevat, mutta uusia syntyy kaiken aikaa.Huonoissakin oloissa sieni voi säilyä kestomuotona eli uinuvassa tilassa pitkiä aikoja. Kun olosuhteet muuttuvat taas suotuisiksi, sienet elpyvät. On kuitenkin kiistanalaista, ovatko kestomuodoista kasvaneet rihmastot yhä samaa sientä, jos ne eivät enää yhdisty yhtenäiseksi rihmastoksi.Sama epäselvyys liittyy kaikkiin sieniin, jotka lisääntyvät rihmastosta irtoavien palojen avulla. Ei ole helppoa määritellä, onko irronnut pala samaa sientä, jos se jatkaa elämää uudessa paikassa.Yksisoluisten sienten kuten monien hiivalajien kuoleman määrittely on vielä vaikeampaa. On hankalaa sanoa, onko sieni kuollut, kun yksi yhteisön perimää kantava solu kuolee, vai vasta silloin, kun kaikki samanlaiset solut ovat kuolleet.maailma ei mitenkään voi joutua tulvan valtaan, koska maailmassa ei ole niin paljon vettä.Jos kaikki ilmassa ja pilvissä oleva vesi sataisi kerralla maahan, sitä tulisi vain noin kolmen senttimetrin paksuinen kerros. Se valuisi nopeasti jokiin ja niitä pitkin meriin. Sateet eivät siis voi aiheuttaa maailmanlaajuista tulvaa.Paljon enemmän vettä on varastoituneena jäätiköissä, erityisesti Grönlannissa ja Etelämantereella. Jos kaikki maailman jäätiköt sulaisivat ja niiden vesi valuisi meriin, merenpinta nousisi noin 66 metriä. Suomessa rannikkoalueet jäisivät veden alle muutaman kymmenen kilometrin leveydeltä.Helsinkiä ja Turkua ei enää olisi – ehkä Tampereesta tulisi sitten pääkaupunki. Suurin osa Suomesta jäisi kuiville, mutta pienikin merenpinnan nousu olisi iso ongelma, koska iso osa maailman ihmisistä asuu rannikoilla lähellä nykyistä merenpinnan tasoa.Jos ilmaston lämpeneminen jatkuu, merenpinnan on arvioitu nousevan metrin verran sadassa vuodessa. Voi siis olla, että moni joutuu etsimään uuden kodin. Tai sitten rannikkokaupunkeja joudutaan suojaamaan tulvilta padoin ja muunlaisin rakennelmin.on miljoonia eri kokoisia Aurinkoa kiertäviä taivaankappaleita.Ennen kaukoputkien keksimistä niistä tunnettiin Kuun lisäksi vain viisi: Merkurius, Venus, Mars, Saturnus ja Jupiter. Niitä alettiin kutsua planeetoiksi kreikan vaeltajaa tarkoittavan sanan mukaan.Teleskoopin keksimisen jälkeen havaittiin nopeasti muitakin kappaleita. Planeetoiksi kutsumme niistä isoimpia. Niitä löytyi kolme lisää: Uranus, Neptunus ja Pluto. Näin planeettojen määräksi tuli Maa mukaan lukien yhdeksän.2000- luvun alussa planeetan kokovaatimusta nostettiin, koska Pluton kokoisia kappaleita löytyi useita lisää. Pluto määriteltiin kokoistensa tavoin kääpiö­planeetaksi. Planeettojen määrä vakiintui kahdeksaan.Sille, miksi näitä isoja kappaleita on aurinkokunnassamme juuri kahdeksan, ei ole varsinaista syytä.Aurinkokunnan alkuaikoina planeettojen esiasteita oli todennäköisesti kymmeniä, ellei satoja. Vain nämä kahdeksan selvisivät alkuaikojen kaoottisista oloista.Muilla löydetyillä aurinkokunnilla planeettoja on yhdestä seitsemään. Havaintotekniikoiden kehittyessä löydetään varmasti myös järjestelmiä, joissa on enemmän kuin kahdeksan planeettaa.tarkoitetaan arkisessa keskustelussa ihmistä, joka ei pysty tuottamaan ääntä tai puhetta.Esimerkiksi kurkunpääntulehdus voi viedä hetkeksi kyvyn tuottaa ääntä. Lisäksi monet muut sairaudet tai vammat voivat aiheuttaa vaikeuksia äänen tuottoon tai puhumiseen. Vaikka ääni tai puhe puuttuisivat, keskustelu ja tunteiden ilmaisu voivat onnistua muilla keinoin.Kaikilla ihmisillä, myös puhumattomilla, on ilon ja surun tuntemuksia. Niiden ilmaiseminen onnistuu myös ilman puhetta. Ihminen voi itkeä tai nauraa ilman ääntäkin.Mikäli ihminen pystyy tuottamaan ääntä, ilon ja surun ilmaisu myös ääneen nauraen ja itkien onnistuu, vaikka puhe ei onnistuisikaan.