Tervetuloa kotilonäyttöön – Erakkorapu pärjäisi Helsingin yksiömarkkinoilla

laskeutui puusta savannilla ja käveli pohjoiseen. Joutui muuttamaan työn perässä Helsinkiin. Maksoi puoli miljoonaa euroa kanakopin kokoisesta yksiöstä, jonka vessaan pitää sukeltaa takamus edellä jooga-asennossa. Kävi sisällä, ei mahtunut enää ulos. Muumioitui.Helsingin asuntotilanne on jo niin paha, että kansanedustajatkin joutuvat elämään saunatiloissa tai Riihimäellä. Erakkorapu ymmärtää. Senkin muodikkaaseen studioyksiöön mahtuu vain takaruumis, ja se on valmis asumaan vaikka muovimukissa.ja merellä elävät erakkoravut ovat siitä erikoisia, ettei niillä ole omaa panssaria ollenkaan. Ne ahtautuvat nilviäisiltä ylijääneisiin kotiloihin. Erakkoravun takaruumis on kehittynyt niin, että se mahtuu kotilon spiraalimaiseen kuoreen ja tarttuu siihen tiukasti.Tyhjät kotilot ovat yhtä niukka resurssi kuin järkevät asunnot pääkaupunkiseudulla. Ravun on otettava se, mikä ensimmäisenä eteen tulee, sillä ilman kotiloa se on suojaton. Liian pienessä kopissa se ei kuitenkaan mahdu kasvamaan, joten on pakko vaihtaa isompaan.Kun rapu löytää uuden kotilon, se käy sovittamassa sitä. Jos ei natsaa, rapu jää odottamaan. Kotilonäyttöön tulee ennen pitkää muitakin rapuja, jopa kymmeniä. Ne muodostavat linjan pienimmästä ravusta suurimpaan – taloustermein muodostuu vakanssiketju vapautuvan resurssin ympärille.Lopulta jollekin ravulle tyhjä kotilo on juuri sopiva, ja sen oma jää yli. Sitten ravut vaihtavat kiireen vilkkaa kotiloita keskenään kuin tuolileikissä ja lähtevät kukin tiehensä uusi koti selässään.lajit eivät jaksa odotella, vaan repivät kuoret suoraan toisiltaan. Toiset lajit taas ottavat luvattomasti käyttöön merivuokon, jonka ne vetäisevät päälleen kuin torkkupeiton. Merivuokko on myrkyllinen, joten se suojelee rapua vihollisilta. Vaihtokauppana se pääsee ravun kyydissä paikasta toiseen.Erakkorapuja otetaan joskus lemmikeiksi. Siinä sitä kelpaa katsella pikkuyksiön ahtaassa lasitankissa ja ihmetellä, kuinka sillä on niin eksoottiset elintavat.