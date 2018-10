Tutkijat pystyvät nyt käden käänteessä luomaan ruokakasveja, joiden jalostamiseen kului aiemmin tuhansia vuosia – EU estää tekniikan hyödyntämisen Euroopassa

Tiede

Tutkijat pystyvät nyt käden käänteessä luomaan ruokakasveja, joiden jalostamiseen kului aiemmin tuhansia vuosi

Geenitekniikan

Brasilialaiset,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tomaatin

Tällaisella

EU:n

Koska

Kun

Juuri