Tiede

Minulle on kerrottu, että voitin siittiöiden uimakilpailun – Jos jokin muu siittiö olisi voittanut, olisiko si

Ei

Muuttivatko lentoliskot syksyisin etelään kuten muuttolinnut nyt?

Lentoliskot

Minnen pilvet menevät?

Pilvet

Paljonko 80-kiloinen ihminen painaa Kuun pinnalla? Entä Marsissa?

Kuu

Miten öljy syntyi ja voiko sitä syntyä lisää?

Öljy

olisi. Jos toinen siittiö olisi voittanut kilpailun, olisi syntynyt lapsi hiukan erilainen.Uimakilpailun lopussa munasolu ja siittiö yhdistyvät. Kumpikin sisältää puolet ihmisen rakennusohjeesta eli geeneistä. Jos voittanut siittiö olisi toinen, olisi toinen puoli rakennus­ohjeesta hieman erilainen.Tämä lapsi olisi geeneiltään jotakin sinun ja mahdollisen veljesi tai siskosi välistä.Siittiö määrittää esimerkiksi sen, tuleeko lapsesta tyttö vai poika. Toisen siittiön voittaessa syntynyt lapsi olisi siis voinut olla tyttö.Geenit tarjoavat kuitenkin vain alustan tunteiden kehittymiselle. Tunteet kehittyvät ja muotoutuvat vauvan kasvaessa. Varhainen ja tärkeä vaihe niiden kehityksessä on vuorovaikutus ensimmäisten hoitajien kuten äidin ja isän kanssa.Tunteiden ja tuntemisen kehittymistä ohjaa geenien ja ympäristön yhteisvaikutus. Jos syntynyt lapsi olisi esimerkiksi ollut tyttö, olisi ympäristö ehkä suhtautunut häneen eri tavalla kuin poikaan.Kehitys on jokaiselle yksilöllinen ja ainutlaatuinen. Siksi ei ole kahta ihmistä, joilla olisi samanlaiset tunteet. Ne eivät ole samat edes identtisillä kaksosilla.Sinä olet juuri sinä kaikkien niiden tapahtumien vuoksi, jotka johtivat syntymääsi ja kasvamiseesi. Olet ainutlaatuinen.olivat ensimmäisiä lentäviä selkärankaisia eläimiä. Isoimpien lajien siipien kärkiväli oli yli kymmenen metriä. Lentoliskot olivatkin varmasti taitavia lentäjiä.Suurin osa lentoliskolajeista eli nykytietojen mukaan etelässä subtrooppisilla tai trooppisilla alueilla. Siellä ei todennäköisesti ollut tarvetta vuosittaiseen muuttamiseen lentoliskojen elinaikanakaan, kymmeniä miljoonia vuosia sitten.Luultavasti ne käyttivät siipiään siirtyäkseen saarelta toiselle ja pyydystäessään saaliseläimiä.Pienet lentoliskolajit söivät lentäviä hyönteisiä ja muita ilmasta saalistettavia eläimiä. Isot lajit söivät maalta löytyviä haaskoja. Lisäksi oli kaloja pyydystäviä lentoliskoja.koostuvat ilmassa leijuvista pienistä vesipisaroista. Ne ovat siis ylhäällä taivaalla kuljeksivaa sumua.Pilvet liikkuvat aina tuulen mukana. Tuulisella säällä ne siis menevät sinne, minne tuuli kuljettaa. Pilvien korkeudella tuulen suunta voi olla toinen kuin maanpinnalla. Kun katsoo mihin suuntaan pilvet liikkuvat, näkee, mihin suuntaan niiden korkeudella tuulee.Jos pilven vesipisarat kasvavat kovin isoiksi, ne eivät enää jaksa leijua ilmassa vaan alkavat pudota. Silloin pilvi putoaa sateena maahan.Jos Aurinko lämmittää ohutta pilveä, sen pisarat voivat haihtua kokonaan. Silloin pilvi katoaa, ja sen sisältämä vesi sekoittuu ilmaan näkymättömänä kaasuna.Uusia pilviä syntyy, kun meristä ja maasta haihtuu vettä, joka ilmassa tiivistyy pisaroiksi.ja Mars ovat pienempiä kuin Maa, eikä kummallakaan ole samanlaista raskasta metalliydintä kuin maapallolla.Tästä syystä painovoima niiden pinnalla on heikompi kuin Maassa. Niillä seikkaileva ihminen tuntee siis olonsa tavanomaista kevyemmäksi.Kuussa ihminen painaa vain noin kuudesosan siitä, mitä maapallolla. 80-kiloinen henkilö kokee siis painavansa vain 13,2 kilogrammaa. Kuukävelijä voisi pompata vaikkapa kuusi kertaa tavallista korkeammalle kuin Maassa ja pudota alas vahingoittumatta.Marsissa samainen henkilö kokisi painavansa noin 30 kiloa.on lähtöisin eliöistä, jotka ovat kuoltuaan vajonneet meren pohjalle ja kerrostuneet sinne kivistä peräisin olevien mineraalien kanssa.Tällaista kerrostumaa kutsutaan sedimentiksi. Sedimentit ovat keskenään erilaisia. Osa niistä tiiviimpiä, osa huokoisempia.Miljoonien vuosien mittaan sedimenttikerroksen päälle kerrostuu uusia sedimenttejä, ja alemmat kerrokset painuvat syvemmälle ja syvemmälle maankuoreen.Päälle kertyvien uusien kerrosten alla lämpötila nousee. Miljoonien vuosien mittaan kilometrien syvyydessä sedimentin lämpötila kohoaa 90 ja 160 asteen välille. Tässä lämpötilassa orgaaninen aines muuttuu hiljalleen öljyksi ja maakaasuksi.Vettä ja kiveä keveämpinä öljy ja maakaasu pyrkivät nousemaan ylöspäin. Jos jossain ylempänä on tiivis, vettä ja öljyä läpäisemätön kerros, öljy ja kaasu jäävät loukkuun sen alapuolelle. Näin syntyy öljyesiintymä.Kuolleita eliöitä kerrostuu tänäkin päivänä merien pohjalle. Niiden orgaanisesta aineksesta voi joskus miljoonien vuosien kuluttua muodostua uusia öljyesiintymiä.