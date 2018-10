Tiede

Iso kirppu on helpompi nylkeä

Ei tiedetä,

Maailman

Hallituksen hanketta pienyritysten irtisanomissuojan heikentämiseksi on kuvailtu julkisuudessa ”kirpun nylkemiseksi”. Ottamatta kantaa itse asiaan, millaista olisi kirpun nylkeminen?Harjoitellaan ensin vähän isommalla ötökällä. Syvässä meressä elää otus nimeltä jättiläissiira, jalkapallon kokoiseksi kasvava valtava äyriäinen. Se on sukua pikkuiselle tarhasiiralle eli saunamaijalle, joita meidänkin kosteikoissamme suihkii. Kirpulle se ei ole sukua, mutta niveljalkainen yhtä kaikki.miksi jättiläissiira on niin muhkea. Voi olla, että kylmässä merenpohjassa isosta koosta on hyötyä. Eläin pystyy ehkä varastoimaan ravintoa tehokkaammin. Monet syvän meren eläimet ovat suurempia kuin lähempänä pintaa tai maan päällä asuvat verrokit.Jättisiirat syövät enimmäkseen raatoja mutta myös saalistavat muita eläimiä, kuten merimakkaroita. Tämä äyriäispeto on hyökännyt pyydyksessä jopa hain kimppuun ja alkanut syödä sen päätä.Japanilaiset kutsuvat otusta nimellä daiōgusokumushi, kirjaimellisesti ”todella iso panssariötökkä”. Heillä on myös kokemusta siiran nylkemisestä, vaikka voi sen myös keittää kitiinipanssareineen päivineen. Eläin maistuu kuulemma multaiselta katkaravulta. Hurjan näköisistä, mutta tavallaan lutuisista jättisiiroista on Japanissa tehty muun muassa keksejä, pehmoleluja, reppuja ja Pokémon-hahmo.suurin kirppu puolestaan on Hystrichopsylla schefferi, joka elää Amerikassa vuorimajavan takapuolessa. Se kasvaa puolitoistasenttiseksi, eli sen pystyisi tarkoilla sormilla vielä nylkemään. Jättikirppu on samalla tavalla poikkeuksellinen kooltaan kuin jättiläissiira.Tavalliseen kirppuun kajoaminen vaatii sitten tarkempia instrumentteja. Nykytiede on napannut kirpunkin solusta dna:ta niin, että sen geeniperimä on saatu selvitettyä.Hyönteiskokoelmaa kerätessä on tapana neulata ötökät alustaan. Pienimpien kirppujen kanssa saa kyllä olla huolellinen, ettei homma mene jo ihan kirpun halkomiseksi.