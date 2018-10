Tiede

Revontulia voi ennustaa, mutta kovin helppoa se ei ole – Milloin valoilmiön voi todennäköisimmin nähdä?

Jos

Helpointa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aurinkotuuli

Muutaman

Revontulien

Minä

Aurinkotuulen

Sama

joku kertoo olevansa menossa Lappiin ensi keväänä ja kyselee, minä päivänä näkyy revontulia, voi vallan hyvin sanoa vaikka ”tiistaina”. Vastaus on yhtä mielekäs kuin kysymys.Revontulia voi kuitenkin auttavasti ennustaa sekä pidemmillä että lyhyemmillä aikaväleillä. Niiden näkymisessä on useita lainalaisuuksia ja säännönmukaisuuksia.on arvioida, mihin vuodenaikaan revontulia todennäköisimmin näkyy. Kesällä yöt ovat niin valoisia, ettei revontulien valo erotu taivaalta, vaikka lähiavaruudessa myrskyäisikin. Talvella taas on pimeää sekä aamusta että illasta.Eteläisessä Suomessa revontulia voi tämän vuoksi nähdä elokuun alkupäivistä toukokuulle, pohjoisimmassa Lapissa on öisin riittävän pimeää elokuun lopulta huhtikuun alkupuolelle.Loppusyksy ja alkutalvi ovat tilastollisesti pilvisintä aikaa, joten revontulet – jos ne sattuvat taivaalla leimuamaan – jäävät usein pilviverhon taakse. Alkuvuoden pakkasilla taivas on yleensä selkeä, ja silloin pääsee hyvällä tuurilla ihailemaan tähtien lisäksi revontulia.Säätilalla sinänsä ei ole mitään vaikutusta revontulien esiintymiseen, vaikka yleisesti luullaan, että revontulet ovat paukkupakkasten kaveri. Talvisin pimeyttä riittää pisimpään, ja jos taivas on silloin pilvetön, on aika usein pakkasta. Sen kummempaa syyn ja seurauksen suhdetta ei ole.Vuodenajat kuitenkin vaikuttavat revontulien näkymisen lisäksi niiden esiintymiseen. Syys- ja kevätpäiväntasausten tienoilla Maa on magneettikenttineen aurinkotuulen magneettikenttään nähden sellaisessa asennossa, että aurinkotuulen energiaa pääsee hiukan helpommin Maan magnetosfääriin.Lapissa ilmiö ei ole kovin merkittävä, mutta etelämpänä revontulia näkyy tasauspäivien aikoihin tilastollisesti hieman useammin kuin muulloin.Revontulet syntyvät, kun Auringosta puhaltavan aurinkotuulen sähköisesti varattuja hiukkasia pujahtaa Maan magneettikenttään ja edelleen sen ohjaamina Maan ilmakehään.Happi- ja typpiatomeihin ja -molekyyleihin törmätessään sähköisesti varatut hiukkaset luovuttavat niille energiaa, joka hetkeä myöhemmin vapautuu valona – siis revontulina.Energian määrällä on tietyt vakioarvot, ja siksi valoa vapautuu vain tietyillä aallonpituuksilla. Revontulissa voi sen vuoksi nähdä ainoastaan muutamia värejä: vihreää, punaista, sinistä ja purppuraa.puhaltaa aina, mutta toisinaan Auringosta tulee myös suurempia hiukkaspilviä. Joskus tähtemme pintakerroksissa tapahtuu voimakkaita massapurkauksia.Planeettainväliseen avaruuteen sinkoutuu silloin miljardeja tonneja hiukkasia, jotka kiitävät satojen, jopa tuhansien kilometrien sekuntinopeudella.Useimmiten massapurkauksen syytämä plasmapilvi kulkee aivan muualle kuin maapallon suuntaan, mutta jos se osuu kotiplaneettaamme, alkaa lähiavaruudessa myrskytä ja taivas saattaa syttyä tuleen.viikon päähän ulottuvia revontuliennusteita voi laatia Auringon pyörimisliikkeen perusteella. Maasta katsottuna Aurinko pyörähtää akselinsa ympäri vähän yli 26 vuorokaudessa. Jos jokin pitkäikäinen aktiivinen alue on saanut aikaan kirkkaita revontulia, voi näytelmä uusiutua vajaan neljän viikon kuluttua.Pidemmillä aikaväleillä revontulien todennäköisyyteen vaikuttaa Auringon aktiivisuuden vaihtelu. Aktiivisuus on huipussaan noin 11 vuoden välein, jolloin Auringon pinnalla on runsaasti tummina erottuvia auringonpilkkuja.Niiden yhteydessä esiintyy usein muutakin aktiivisuutta, joka vaikuttaa Auringossa tapahtuviin purkauksiin ja avaruuteen puhaltavan aurinkotuulen voimakkuuteen.Revontulet eivät kuitenkaan ole komeimmillaan Auringon ollessa aktiivisimmillaan, vaan pari vuotta maksimin jälkeen. Revontulien näkymisen ja komeimpien näytelmien kannalta parhaat purkaukset tapahtuvat, kun Auringon aktiivisuus on vähenemässä.Edellinen auringonpilkkumaksimi oli vuonna 2014, joten parhaillaan lähestymme auringonpilkkuminimiä. Toisaalta Auringossa tapahtuu purkauksia aina, jopa aktiivisuuden ollessa pienimmillään, mutta silloin niitä on harvemmin.näkymiseen vaikuttavat myös Auringon uloimman kaasukehän eli koronan aukot. Niiden kohdalla magneettikentän avoimet voimaviivat osoittavat suoraan avaruuteen ja aurinkotuuli pääsee puhaltamaan voimakkaasti.Maata ja sen elämää suojelee onneksemme magneettikenttä, joka estää Auringosta tulevien hiukkasten suoran syöksyn ilmakehään. Täysin aukoton magneettinen suojamuuri ei ole, joten osa hiukkasista pääsee Maan magnetosfääriin.Aurinkotuulen ja massapurkausten mukana kulkeutuneet hiukkaset eivät pääse Maan ilmakehään mistä tahansa. Niiden kulku noudattaa magneettikentän voimaviivoja, jotka ohjaavat hiukkasia ilmakehään Maan magneettisia napoja ympäröivillä rengasmaisilla alueilla.Näiden revontuliovaalien laajuus vaihtelee sen mukaan, millaista myräkkää Maan magneettikentässä kulloinkin esiintyy.Normaalisti pohjoinen revontulivyöhyke kulkee Jäämeren rannikon tietämissä, mutta voimakkaan magneettisen myrskyn aikana vyöhyke laajenee niin, että se ulottuu Suomen etelärannikolle, toisinaan etelämmäskin.Kilpisjärven korkeudella revontulet leiskuvat tilastollisesti kolmena yönä neljästä, Oulun korkeudella joka neljäs yö ja etelärannikolla noin kerran kuussa.Vain pari prosenttia ihmiskunnasta asustaa seuduilla, joilla revontulia esiintyy, mutta jokaisella suomalaisella on siis mahdollisuus niitä ihastella.nimenomaisina päivinä revontulia näkyy, onkin sitten paljon hankalammin ennustettavissa.Hiukkasten liikkeisiin ja niiden aiheuttamiin ilmiöihin vaikuttaa aurinkotuulen mukanaan kuljettaman magneettikentän ja Maan magneettikentän välinen vuorovaikutus. Se antaa mahdollisuuden ennakoida tulevia taivaanpaloja.Jos aurinkotuulen magneettikenttä osoittaa etelään eli se on vastakkaissuuntainen Maan magneettikentän suhteen, voi tapahtua niin sanottu rekonnektio, revontulien näkymisen kannalta keskeinen ilmiö.Rekonnektiossa magneettikenttien voimaviivat katkeavat ja yhdistyvät uudelleen, jolloin hiukkasia ja energiaa kulkeutuu ”uusia” voimaviivoja pitkin Maan magnetosfääriin. Siellä ne saavat lisää energiaa ja syöksyessään magneettikentän ohjaamina ilmakehään sytyttävät revontulet taivaalle.kuljettaman magneettikentän ominaisuuksista saadaan vihiä jo noin tuntia ennen kuin se on Maan kohdalla. Auringon ja Maan välissä, noin 1,5 miljoonan kilometrin etäisyydellä maapallosta, on Lagrangen piste, johon lähetetty luotain pysyy Maan ja Auringon suhteen paikallaan.Joukko luotaimia tarkkailee jatkuvasti Aurinkoa ja lähettää Maahan kaiken aikaa mittaustuloksia aurinkotuulen ominaisuuksista. Niiden välittämien tietojen avulla on mahdollista ennakoida lähituntien tapahtumia Maan lähiavaruudessa.Muutaman tunnin sisällä leimahtavista revontulista saa ennakkovaroituksen myös Maan magneettikentän suuntaa ja voimakkuutta mittaavien magnetometrien lukemista.Revontulinäytelmää edeltää usein magneettikentän voimistuminen päivän ja illan kuluessa. Silloin Maan magneettikenttään siirtyy aurinkotuulesta runsaasti energiaa.Kun revontulet alkavat leimuta taivaalla, magneettikentän voimakkuus putoaa nopeasti. Noilla hetkillä on syytä olla jo taivasalla.pätee revontulikameroiden kuviin. Eri puolilla Suomea on koko taivasta kuvaavia all-sky-kameroita, joista näkee pilvisyyden lisäksi myös mahdollisten revontulien esiintymisen. Ellei juuri sillä hetkellä ehdi ulos, revontulikameroiden kuvista voi päätellä, mitä tuleman pitää.Jos pohjoisella taivaalla oleva kaari lähtee kohoamaan kohti keskitaivasta ja etenkin jos sen rinnalle ilmestyy toinen tai kolmaskin kaari, kannattaa pukeutua lämpimästi ja lähteä yön selkään ihailemaan kirkkaita taivaantulia.