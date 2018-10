Tiede

Miten ritarit pystyivät pissaamaan haarniska päällä?

Jos metsän suurimmat eläimet karhu ja hirvi tappelisivat, kumpi voittaisi?

Miten käy, jos ihmisellä ei ole aivoja?

Miksi merivesi on suolaista?

Kuinka automaatteihin mahtuu tarpeeksi rahaa, kun sadat ihmiset nostavat sitä päivittäin?

tunnetaan kiiltävistä ja koko vartalon peittävistä haarniskoista, mutta haarniskat eivät olleet vaatteiden tapaan jatkuvasti päällä.Haarniska oli ritarille taistelukentällä ja turnajaisissa käytettävä suojapuku. Ritarit ehtivätkin hyvin käydä pissalla ennen suojapuvun pukemista.Haarniska ei ollut myöskään niin kuin haalari, joka vedetään päälle yhtenä kappaleena. Eri osia kuten kypärää, hansikkaita ja rintapanssaria, pystyi käyttämään tarpeen mukaan.Usein pissalla käynti onnistui yhtä lailla kuin ilman haarniskaa. Isommankin hädän yllät­täessä riitti, että riisui itse tai aseenkantajan avustuksella tiellä olevat osat.Joinakin aikoina on käytetty suurista metallipaloista kootun levyhaarniskan sijasta metallirenkaista koostuvaa rengaspanssaria. Sen riisuminen oli melkein yhtä helppoa kuin tavallisten vaatteiden.riippuu hirven ja karhun koosta ja kunnosta.Jos hyväkuntoinen yli 200 kiloa painava iso karhu ja noin 600-kiloinen suuri hirvi kohtaavat, voittaja saattaa hyvin olla karhu. Se käyttää aseina kitaansa ja käpäliään, ja sillä on peto­eläimen voima ja taito puolellaan. Karhu syö mielellään hirviä ja muuta lihaa, kun taas hirvet ovat kasvissyöjiä.Helposti karhu ei kuitenkaan hirveä kellistä. Usein se onnistuu vain, jos hirvi on upottavassa lumessa, suolla tai huonossa kunnossa. Muuten hirvellä on kyky päästä karkuun.Pienen karhun hyökkäykset suurehko hirvi pystyy torjumaan. Hirven aseina toimivat sarvet ja sorkanpotku.Vasalle eli hirven poikaselle pienikin karhu on vakava uhka varsinkin silloin, kun hirviemä ei ole puolustamassa pienokaistaan. Karhujen tiheästi asuttamilla alueilla nuorten hirvenvasojen yleisin kuolinsyy on joutuminen karhun saaliiksi.aivoja ihmiselle käy huonosti.Se, kuinka huonosti käy, riippuu siitä mitä aivojen puuttumisella tarkoitetaan.Joskus lapsi voi kehittyä kohdussa ja syntyä ilman aivoja. Tällaisen lapsen sanotaan kärsivän anenkefaliasta, ”ei-aivoisuudesta”. Tila johtaa useimmiten kuolemaan joko kohdussa tai pian syntymän jälkeen.Aivot voivat myös kuolla esimerkiksi hapenpuutteeseen hukkuessa. Silloin puhutaan aivokuolemasta. Se johtaa yleensä ihmisen kuolemaan muutaman päivän kuluessa.Kuitenkin vain osa aivoista on välttämätön hengissä pysymiselle.Aivojen pintaosissa on rakenteita, jotka ohjaavat esimerkiksi puhumista, muistia ja näkökykyä. Nämä aivojen osat saattavat sammua esimerkiksi aivoinfarktin eli aivojen verenkierron häiriön vuoksi, mutta ihminen voi silti jäädä henkiin. Joskus osia aivoista joudutaan poistamaan aivokasvaimen tai vaikean epilepsian hoitamiseksi.Joskus suurikin osa aivoista on pois pelistä, ja ihminen jatkaa silti laadukasta elämää.Aivot osaavat näet muuttua. Jos vain osa aivoista on poissa, jäljelle jääneet aivojen osat voivat opetella puuttuvia taitoja. Aivojen muovautuvuus on erityisen hyvää pienillä lapsilla.suola on peräisin maasta ja kallioista.Sadevesi liuottaa kallioiden ja maaperän kivistä paljon pienenpieniä mineraaleja. Ne kulkeutuvat jokien mukana lopulta maailman meriin.Tulivuorialueilla merien pohjassa sijaitsevat hydrotermiset lähteet pulputtavat syvältä maankuoresta kuumaa vettä, ja sen mukana tulee meriin myös suolaa. Lisäksi suolaa liukenee sulasta kiviaineksesta, jota purkautuu merenpohjien tulivuorista.Merivesistä poistuu suolaa, kun veteen liuenneita mineraaleja kiteytyy meren pohjalle. Aikojen saatossa suolapitoisuus on saavuttanut tasapainotilan.Litrassa merivettä on keskimäärin 35 grammaa suolaa. Se on pääosin natriumkloridia, josta myös ruokasuola pääosin koostuu.kutsutut ihmiset tankkaavat säännöllisesti automaatteja seteleillä, jotta rahat riittävät.Tankkaamisen tai automaattien tarkoista yksityiskohdista ei ole turvallisuuden vuoksi lupaa kertoa tarkemmin. Isot yleisötapahtumat voivat tyhjentää jonkin automaatin, mutta niihinkin pyritään varautumaan tekemällä ylimääräisiä rahatäyttöjä.Automaateista tehtävien ottojen määrä on vähentynyt jo ­usean vuoden ajan. Huippuvuosina saattoi yksittäisellä automaatilla käydä päivässä jopa tuhat asiakasta. Nykyään automaatilla joutuu harvemmin jonottamaan.Rahojen riittämistä edesauttaa sekin, että uusimpiin automaatteihin voi myös tallettaa rahaa. Automaatti lajittelee hyväkuntoiset rahat ja antaa ne seuraaville nostoja tekeville asiakkaille.