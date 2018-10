Tiede

Päätöntä kanaa muistuttava uiva ”merihirviö” löytyi kilometrien syvyydestä Etelämantereella

Australian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Merimakkaralla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Merimakkaroilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korjaus 24.10. 2018 klo 11.15: Etelämeri muutettu Eteläiseksi jäämereksi.