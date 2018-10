Tiede

Nenän kautta hengittäminen auttaa muistamaan, todistaa Ruotsissa tehty koe

Se,

https://ki.se/en/news/breathing-through-the-nose-aids-memory-storage?_ga=2.187732331.2113092430.1540372473-708794575.1540372473

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karoliinisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmisen