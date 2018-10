Tiede

Yksi lasten tiedekysymys on ollut professoreille ylivoimainen – vastatuista kysymyksistä kertyi uusi kirja

Lasten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/aihe/lasten-tiedekysymykset/

Aikoinaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Professorit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ehkä

Kirjaa on myynnissä messuhintaan kirjamessuilla Helsingin Sanomien osastolla. HS:n tilaajat saavat sen etuhintaan osoitteesta HS.fi/kauppa. Kirjaa myydään myös normaalisti kirjakaupoissa.