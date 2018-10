Tiede

Miksi toiset kakkakikkareet uppoavat ja toiset kelluvat pinnalla?

Normaalisti

Miksi mummot kutistuvat?

Mummojen

Voiko eläimen näkö heikentyä niin, että se tarvitsee silmälasit?

Monilla

ihmisen uloste on vettä painavampaa ja uppoaa, mutta joskus se voi myös kellua.Uloste koostuu sulamattomista ruoanjätteistä, suolistosta hilseilleistä soluista, suolistobakteereista ja ruoansulatuskanavan eritteistä, kuten sappinesteestä.Syödystä ruoasta riippuen uloste voi sisältää myös sulamattomia kasviperäisiä kuituja. Ne vaikuttavat ulosteen määrään ja laatuun. Jos sulamattomia kuituja on paljon, ne keventävät ulosteen painoa ja lisäävät kellumisen todennäköisyyttä.Paksusuoli poistaa vettä sisällään olevasta ulosteesta. Niinpä pitkään suolistossa viipynyt kova uloste on kuivempaa ja voi näin ollen kellua – etenkin jos siinä on runsaasti kevyttä kasviskuitua.Kellumiseen voivat vaikuttaa myös ulosteessa olevat suolikaasut. Jos kaasua on paljon, ulosteen tiheys laskee ja se kelluu.Myös runsas rasva keventää ulostetta. Rasvaisen ruoka­valion tai rasvojen imeytymishäiriöiden seurauksena rasvainen, löysä uloste voi kellua veden pinnalla.kutistumiseen voi olla useita syitä. Niistä merkittävin on yleensä vajaa ravitsemus. Iäkkäät ihmiset syövät usein liian vähän, ja siksi he laihtuvat ja pienenevät.Iän myötä haju- ja makuaisti heikkenevät, minkä vuoksi ruoka voi tuntua vähemmän houkuttelevalta. Huonot hampaat voivat tehdä syömisestä kivuliasta. Joskus syöminen voi yksinkertaisesti unohtua.Jos siis huomaat oman mummosi kutistuvan, katso, että hän syö varmasti tarpeeksi.Toinen syy kutistumiseen on ihmisen käyminen iän myötä kumaraksi. Tässä tärkeimpiä tekijöitä ovat selkänikamien painuminen ja lihasten heikkeneminen. Niihin vaikuttaa paitsi ruoan, myös liikunnan ja hivenaineiden puute. Pulskakin mummo voi lyhentyä, jos hän ei liiku ja syö terveellisesti.Kutistuvalla mummolla voi myös olla jokin sairaus, esimerkiksi kasvain, joka vie ruoasta saatua energiaa ja laihduttaa sen myötä mummoa. Äkillisesti kutistuvan mummon kannattaakin käydä lääkärillä.eläimillä näkö voi heiketä huomattavasti, vaikka ne eivät osaa ilmaista sitä ihmisille.Useimmiten kyse ei ole taittovirheestä, jonka voisi korjata silmälaseilla tai piilolinsseillä. Niitä ei siis eläimillä käytetä näönkorjaukseen. Joskus eläinlääkärit asentavat kissoille ja koirille pehmeitä piilolinssejä, kun on tarve edistää sarveiskalvon haavaumien parantumista.Selvästi yleisempää eläimillä on harmaakaihi. Se syntyy, kun mykiö eli silmän linssi samentuu. Näin voi käydä, jos linssin valkuaisaineiden rakenne ikääntyessä muuttuu. Harmaakaihin parantaminen vaatii sekä ihmisillä että eläimillä leikkauksen, jossa samentunut linssi korvataan.Kaihia on varsinkin monilla pitkään elävillä linnuilla. Esimerkiksi haukoilla, kotkilla ja muilla petolinnuilla esiintyy vanhemmiten kaihia, joka sumentaa pahasti mykiön.Koirille, lemmikkipapukaijoille ja jopa sirkusnorsuille on tehty kaihileikkauksia. Luonnonvaraisille eläimille niitä ei tehdä.