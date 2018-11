Tiede

Miten vauvat voivat ajatella ennen kuin oppivat puhumaan?

Emme

Miten savu saa palovaroittimen soimaan?

Nykyaikaiset

Miksi golfpallossa on koloja?

Golf-pallo

Kuinka monta puuta tarvitaan, että on metsä?

Metsä

voi varmasti tietää vauvojen ajatuksia. Voimme kuitenkin olla varmoja, että vauvat seuraavat ympäristöä ja havaitsevat heille tärkeitä asioita.Vauvoille on tärkeää esimerkiksi tuntea turvallinen kosketus ja päästä keskustelemaan isojen ihmisten kanssa omalla tavallaan. Heidän on myös tärkeää saada ruokaa, puhtautta ja lämpöä.Vauvan ajatukset eivät siis ole korkealentoisia ideoita, vaan tunteita, tarpeita ja havaintoja ympäristöstä. Niitä voi kutsua ajatuksiksi, sillä niillä on pyrkimys jäsentää ja hahmottaa todellisuutta.Vauvat kertovat niistä esimerkiksi itkemällä, tuhisemalla, ääntelemällä, hymyilemällä tai peuhaamalla.Kun vauva kasvaa isommaksi, hän alkaa vähitellen oppia asioiden nimiä. Leikki-ikäiset lapset voivat jo pohdiskella puhumalla ja selostaa toimintaansa leikin lomassa.Ajatukset pyörivät kuitenkin kaikkien päässä ilman puhettakin. Ajatuksemme eivät ole välttämättä sanallisia, joten emme tarvitse niiden synnyttämiseen kieltä. Puhumista tarvitaan vasta, kun haluamme kertoa ajatuksia toisille – tai itsellemme.palovaroittimet ovat optisia laitteita. Ne tavallaan näkevät savun.Varoittimen sisällä on ledi, joka ampuu infrapunavalon säteitä pulsseina muutaman sekunnin välein. Ne ovat samanlaista ihmissilmälle näkymätöntä valoa kuin esimerkiksi kaukosäätimissä.Pulssi on tarkennettu osumaan varoittimen sisällä sellaiseen kohtaan, jossa ei ole valoon reagoivaa ilmaisinta.Jos hälyttimen sisään tulee edes muutamia molekyylejä savua, ne osuvat laserin kulkureitille ja muuttavat valon suuntaa. Silloin laservaloa ohjautuu optisiin sensoreihin, eräänlaisiin sähkösilmiin. Ne käynnistävät palohälytyksen.lentää ilman halki. Ilma hidastaa pallon lentoa, ja lopulta se putoaa maahan.Yleensä golffaajat kuitenkin haluavat pallojensa lentävän mahdollisimman pitkälle. Tässä pallon kuopat ovat avuksi. Ne luovat ilmaan pallon ympärille pieniä pyörteitä, jotka voitelevat ilmaa niin, ettei pallon lento hidastu yhtä nopeasti.Täysin sileä pallo ei luo samanlaisia pyörteitä. Niinpä se ei lennä yhtä kauas.Taitavat pelaajat saavat pallon myös pyörimään ilmassa. Tällöin pallon kuopat ohjaavat pyörteitä pallon toiselle puolelle. Se saa pallon kaartamaan.Näin pallon lentoa voi ohjata vaikuttamalla siihen, mihin suuntaan pallo pyörii.ei koostu pelkästään puista. Se on ekosysteemi eli kokonaisuus, jossa maaperä, kasvit, eläimet ja koko ympäristö ovat vuorovaikutuksessa keskenään.Sellaistakin aluetta voidaan kutsua metsäksi, jossa ei ole yhtään puuta. Puuton metsä on väliaikainen vaihe. Myrsky on esimerkiksi voinut kaataa sen kaikki puut. Pian alueelle alkaa kasvaa uusia puita.Puiden määrä vaihtelee metsän eri kehitysvaiheissa. Nuorissa taimikoissa on usein jopa kymmeniä tuhansia pieniä puita hehtaarilla eli vajaan puolentoista jalkapallokentän kokoisella alueella.Suomalaisessa varttuneessa metsässä on useimmiten vain 500–1 000 puuta hehtaarilla. Määrä vähenee puiden kasvaessa luonnostaan tai kun ihminen kaataa niitä esimerkiksi paperin valmistusta tai talojen rakentamista varten.Suomessa metsämaaksi lasketaan kaikki sellaiset alueet, joissa puut kasvavat vuodessa vähintään yhden kuutiometrin hehtaaria kohden.Metsän määritelmä vaihtelee hieman maittain. Tilastojen vertailukelpoisuuden vuoksi Yhdistyneiden kansakuntien FAO-järjestö on määritellyt metsäksi alueen, jonka laajuus on vähintään puoli hehtaaria ja leveys 20 metriä. Puuston pitää saavuttaa ajan mittaan vähintään viiden metrin korkeus ja latvusten peittää alueesta kymmenen prosenttia.