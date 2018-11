Kiina esitteli jo Taivaallista palatsia eli uutta avaruusasemaansa – sen valmistumisen aikoihin kansainvälinen ISS-asema ajetaan alas

Tiede

Kiina esitteli jo Taivaallista palatsia eli uutta avaruusasemaansa – sen valmistumisen aikoihin kansainvälinen

Kiina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ongelmiakin

”Avaruuden