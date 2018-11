Tiede

Onko Suomi maailman pilvisin maa?

Parhaan

Miten sienet voivat kasvaa niin nopeasti?

Se,

Kumpi on vaikeampi väärentää, setelit vai passi?

Passien

Miksi ihminen unohtaa sanoja?

Sanoja

kuvan maailman pilvisyydestä saa tarkastelemalla havaintoja, joita tekevät maanpäälliset säähavaintoasemat ja maapalloa kiertävät satelliitit.Pilvisimmät paikat sijaitsevat tropiikin alueella päiväntasaajan läheisyydessä ja napapiirien tuntumassa. Sellaiset maat kuin Gabon, Indonesia ja Islanti kuuluvat pilvisimpien joukkoon.Tropiikissa kuuman ja kos­tean ilman pystyliikkeestä syntyy jatkuvasti ukkospilviä. Napapiirien lähettyvillä taivas pysyy usein pilvisenä tropiikin lämpimän ja napa-alueen kylmän ilman vuorovaikutuksen takia.Suomi on varsin pilvinen maa, mutta kaikkein pilvisimpiä se ei ole. Maamme sijaitsee pohjoisen napapiirin tuntumassa, mutta ei valtamerten lähellä. Merien läheisyydessä on yleisesti pilvisempää kuin mantereella, koska ilmankosteus on suuri. Pilvet muodostuvat ilmassa olevista vesipisaroista.mitä yleisesti kutsumme sieneksi on itse asiassa vain pieni osa sientä, sen itiöemä eli lisääntymiselin.Suurin osa sienestä on maan alla. Sienet ovat enimmäkseen seittimäistä rihmastoa, joka viettää yhteiseloa puiden juurien kanssa.Sieni kasvattaa rihmastoaan koko kesän. Se ottaa maasta vettä ja ravinteita, joita se luovuttaa edelleen puille niiden tarvitsemassa muodossa. Puilta sienet saavat vastikkeena sokereita omaksi rakennusaineekseen.Ilman sieniä puilla ei olisi ravinteita, eli ilman sieniä ei olisi puitakaan.Syksyn saapuessa sieni kasvattaa itiöemät todella nopeasti. Männynherkkutatti kasvaa yhdessä yössä nyrkin kokoiseksi. Seuraavana aamuna se on täysikasvuinen ja kolmantena jo täysin kypsä.Itiöemien rakennusaineena toimivat puulta saadut sokerit ja vesi. Yli 90 prosenttia itiöemistä on vettä. Sienet kasvavat sateella niin nopeasti juuri siksi, että vettä on paljon saatavilla.väärentäminen on vaikeampaa niissä olevan sirun vuoksi.Sekä setelien että passien valmistus vaatii paljon taitoa ja tietoa sekä erityisiä laitteita ja materiaaleja. Näitä laitteita vesileimapaperia ja tarvittavia painovärejä myydään vain luvan saaneille valmistajille.Turvatekijät ja painatus on kehitetty yksilöllisesti. Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin passit ja setelit valmistetaan hieman eri tavoin. Tämän kaiken tarkoitus tietysti on, että passeja ja seteleitä olisi mahdollisimman vaikea väärentää tai kopioida.Nykyaikaisissa passeissa on muiden turvatekijöiden lisäksi siru, joka sisältää suojattua tietoa, esimerkiksi passin omistajan kasvokuvan ja sormenjäljet. Sen ansiosta passia on vielä vaikeampi väärentää kuin seteleitä.Passien ja seteleiden valmistamiseen tarvitaan aina valtion ja viranomaisen lupa. Niiden väärentäminen tai kopiointi on rikos kaikkialla maailmassa, ja siitä seuraa rangaistus.opitaan kuulemalla, lukemalla ja käyttämällä niitä. Sana, jota käyttää usein, ei unohdu helposti. Siitä tallentuu muistiin vahva muistijälki. Sanan muistaa myös paremmin, jos se liittyy muistissa jo oleviin sanoihin tai jos se on itselle tärkeä.Muutaman kerran kuultu sana tai nimi saattaa unohtua, koska siitä on syntynyt vain heikko muistijälki. Se voi ajan myötä kadota muistista kokonaan.Joskus on vaikeaa palauttaa mieleen sana, joka on tallentunut hyvin muistiin. Jos esimerkiksi yrittää palauttaa mieleensä hyvin nopean kissapedon nimeä ja samaan aikaan näkee jäätelömainoksen, voi mainoksen aiheuttama jäätelö-sanan muistijäljen herääminen häiritä gepardi-sanan löytämistä.Gepardi ei kuitenkaan ole kadonnut. Se voi palautua mieleen, jos vaikkapa joku kertoo, millä kirjaimilla se alkaa. Sanan alun kuuleminen voi saada muistijäljen heräämään.