Olisiko maailmassa uhanalaisia eläimiä ollenkaan, jos kaikilla voisi ajaa omaa etuaan niin kuin liito-oravalla

yhteiskunnallista valtaa käyttävät pääministeri, SAK ja liito-orava. Mitään muuta eläintä ei ole valjastettu niin vaikutusvaltaiseksi jokerikortiksi, jonka esiin tempaisemalla voi suojella omaa tonttiaan.Mitähän liito-orava itse asiasta tuumisi? Tuskin se miljoonia vuosia sitten pohjoisen havumetsiin sopeutuessaan osasi arvata eräänä päivänä olevansa tekosyynä kehitysvammaisten asuntolahankkeen torppaamisessa ja viimeisenä perusteena Malmin lentokentän pelastamiselle.liito-orava ei ole uhanalainen, mutta sen kanta hupenee Suomessa, kun eläimelle sopivia metsiköitä hakataan maan tasalle. Suojelu on onneksi tepsinyt.Arviolta 20 miljoonaa vuotta sitten eläneestä oravan kaltaisesta esi-isästä on kehittynyt peräti 50 lajia tällaisia lentäviä rukkasia, jotka ovat läheisempää sukua toisilleen kuin tavan oraville. Liitopoimunsa ja pitkän häntänsä avulla meikäläinen Pteromys volans eli ”lentävä siipihiiri” voi taittaa melkein sadan metrin matkan ilmojen halki puusta toiseen. Se näkee pilkkopimeässä suurilla silmillään ja nuuskuttelee ravintoa tarkalla nenällään.Liito-oravat ripottelevat kullanarvoisia papanoitaan Itämeren rannoilta aina Venäjän kaukoitään Tyynellemerelle asti.liito-oravan virkaa kaavoituspolitiikassa on toimittanut rupimanteri, aiemmin rupilisko. Manteri siksi, että se ei ole lisko lainkaan, vaan sammakkoeläimiin kuuluva salamanteri.Suomessa rupimanteri on harvinainen ja erittäin uhanalainen. Englannissa rakennusliikkeet ovat väittäneet ihmisten siirrelleen kokonaisia rupimanteriyhdyskuntia työmaiden läheisyyteen puskutraktorien pysäyttämiseksi.Kiinnostuisiko ihminen vaikkapa äärimmäisen uhanalaisen amurinleopardin suojelusta, jos sen avulla voisi jotenkin ajaa omaa etuaan?