Tiede

Miksi äidit nukahtavat aina kesken elokuvan?

Moni

Mistä painovoima tulee ja miten tiedämme, missä se loppuu tai alkaa?

Painovoima

Tuleeko kaloilta räkää?

Itse

vanhempi herää aamulla aikaisin saadakseen sekä omat että lastensa aamutoimet ajoissa hoidetuksi. Valvomisen aikana etuaivojen alaosiin kertyy eräänlaista luontaista unihiekkaa, adenosiinia. Adenosiini lisää vähitellen unipainetta eli tarvetta nukkua. Siksi alkaa väsyttää.Jos äiti on lisäksi hankkinut univelkaa menemällä myöhään nukkumaan ja jättämällä yöunensa liian lyhyiksi, adenosiinin vaikutus voimistuu.Elokuvan katsominen voi olla äidille rauhoittava hetki. Päivän velvollisuuksiin liittyvä jännitys ja stressi hälvenevät. Vireystasoa ylläpitävien kehon aineiden, kuten adrenaliinin ja kortisolin, tasot laskevat.Yhdessä unipaineen kanssa tämä voi johtaa nukahtamiseen, vaikka elokuva kiinnostaisikin.Illalla väsymystä lisää vielä aivoissa sijaitsevan sisäisen kellon tahdittama vuorokausirytmi. Totutun uniajan lähestyessä alkaa nukuttaa.on vetovoimaa. Kun lapsi hyppää tuolilta, hän putoaa maahan, sillä maapallo vetää kaikkia kappaleita puoleensa. Ellei Maan pinta olisi kovaa, lapsi putoaisi aina maapallon keskipisteeseen saakka.Tunnemme tuon vetovoiman painona: kun kapuamme vaakaan, sen neula kertoo, millä voimalla maapallo meitä vetää.Vetovoima ulottuu Kuuhun saakka ja kauas sen taaksekin. Astronauttien sanotaan olevan painottomassa tilassa. He ovat silti Maan vetovoiman kynsissä. Astronautit eivät kuitenkaan muksahda Maahan, koska he kulkevat avaruudessa eteenpäin valtaisaa vauhtia.Itse asiassa kaikki kappaleet vetävät toisiaan puoleensa. Aurinko vetää maapalloa puoleensa niin, että Maa on putoamassa Aurinkoon. Maankin pelastaa sen suunnaton nopeus avaruudessa. Niinpä Maa kiertää Aurinkoa sen vetovoiman talutusnuorassa kuin uskollinen koira.ajattelin asiaa ensimmäistä kertaa, kun olin lapsena kesämökin rannassa ongella ja illan tullen sain kiisken. Jotkut kutsuivat tuota kalalajia räkäkiiskeksi.Lempinimi johtuu siitä, että kiiski erittää ihollaan runsaasti limaa. Kun sitä koskee, tuntuu kuin koura olisi räkäinen.Kiisken ja muiden kalojen pinnalla on limakerros, joka suojaa niitä loisilta, haitallisilta mikrobeilta ja kolhuilta. Lima suojaa kaloja myös niitä saalistavilta linnuilta ja petokaloilta, sillä liukkaaseen ihoon on vaikeampi tarttua kiinni.Jotkin kalat erittävät hädässä limaa erityisen herkästi ja paljon. Esimerkiksi ankerias on kiiskeäkin niljakkaampi: sen ihosta jää usein ahtaisiin paikkoihin sitkeä limarengas.Kaloilta ei tule räkää nenästä, koska ne eivät hengitä sierainten kautta vaan ottavat vedestä happea kiduksilla. Ne imevät vettä suuhunsa, ja se virtaa kidusten läpi ulos.Kiduslehtien pinnoilla voi olla limaa, jos kidukset ovat ärtyneet esimerkiksi happamasta vedestä. Tällöin kidusten toiminta on heikentynyt. Se voi viedä kalan hengen.