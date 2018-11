Tiede

Grönlannin jäätikön alta löytyi 31 kilometrin läpimittainen törmäyskraatteri

Grönlannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kraatteri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiawathan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epäilijöiden