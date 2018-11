Tiede

Tutkimus: Mitä pimeämpää ja kylmempää, sitä enemmän alkoholi maistuu ja maksakirroosi yleistyy

Yhdysvalloista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maksaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy