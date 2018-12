Tiede

Lipeäkala jakaa mielipiteitä, mutta raatoja syövä limaaja vasta omituinen herkku on

Lipeäkala

Viiksiympyräsuiset

Limaajat

on monelle joulun kestoinhokki. Erikoista, koska eihän se pahaa ole. Potaskalipeässä päiväkausia liotettu turskakala ei maistu kerrassaan miltään.No, sentään meillä ei tarjota limaajaa eli limanahkiaista. Amerikkalaiset kutsuvat sitä myös räkäkäärmeeksi. Nämä matomaiset niljakkeet ovat merten ällöttävimpiä eläimiä, mutta siitä huolimatta korealaiset ahmivat niitä suurella ilolla.limaajat (Myxini) ovat pohjamutien raadonsyöjiä, kaloista alkeellisimpia. Niillä on aivot ja kallo, mutta ei selkärankaa laisinkaan, toisin kuin hieman kehittyneemmillä serkuillaan nahkiaisilla.Limaajat elävät satojen metrien syvyydessä ja kuhisevat valaanraadoissa kuin loismadot järvikalan mahassa. Yhdellä terävällä hampaallaan ja raastinkielellään ne repivät raadosta lihaa niin, että pääsevät ruumiinontelon sisään. Sitten ne syövät kuolleen eläimen sisältäpäin. Ne saavat ravintoa imeytettyä myös nahkansa ja kidustensa läpi.Syvänmeren trooleihin limaajia tulee usein sivusaaliina jopa satoja yksilöitä. Kalastaja ei tästä ilahdu, sillä ne jäytävät verkosta muut kalat pilalle.ovat nimensä veroisia. Häirittyinä ne erittävät kyljistään tahmeaa limaa, joka sekoittuu veteen ja tukkii saalistajan kidukset niin, että sen on pakko päästää irti. Yksi limaaja voi tuottaa kaksi ämpärillistä tätä mönjää. Periaatteessa lima on vain proteiineja, joten sitä voisi käyttää munanvalkuaisen tapaan. Limaajassa on siis oma kastike valmiina!Koska limaajalla ei ole selkärankaa, se voi kirjaimellisesti vääntää itsensä solmuun. Näin se tekeekin ja kiemurtelee solmun läpi puhdistaakseen itsensä omasta limastaan. Limaajan nahka roikkuu eläimessä melkein irtonaisena pussina. Se on kiinni vain selkäpuolelta.Koreassa ja Japanissa – ja vain siellä – limaajia syödään tonnikaupalla vuosittain. Puolimetrinen luikero nyljetään elävältä ja heitetään luikertelevana grilliin. Se maistuu kuulemma haastavalta.Saisiko sittenkin olla lipeäkalaa?