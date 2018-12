Tiede

Yksi tiedostamaton viestimme muuttaa keskustelu­kumppanin vähäpuheiseksi ja kertoo, olemmeko oikeita ihmisiä

Muun muassa

On kuitenkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silmien

Ihminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vapaaehtoiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koe osoittaa