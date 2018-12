Tiede

Avaruudessa voi leijua kevyesti koko joulun – tältä näyttää joulunvietto kiertoradalla

Joulu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruoka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isoja

Siinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ISS-asemalla

Joulua

Avaruusaseman

Lisäväriä

Jotkin

Joulua

Kuualus

Joulupäivä 1968

Rauhan