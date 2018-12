Tiede

Eläimetkin huomioivat toisiaan lahjoilla – hämähäkki tekee kärpäsestä kauniin paketin ja lepinkäisen kuusipuus

Lepinkäiset

availlaan paketteja. Niin tekevät monet eläimetkin, joskin niiden lahjavalinnat voisivat aiheuttaa hämmennystä kuusen alla.Etelä-Amerikassa elävän Paratrechalea ornata -hämähäkkilajin naaras ei ainakaan pahastuisi saadessaan pehmeän paketin. Yleensä se saa kumppaniltaan puoliksi syötyjä kärpäsen raatoja.Koiras tarjoaa naaralle romantiikan toivossa hienosti silkkiseittiin käärityn paketin, jota se kantaa suussaan.Valkoinen lahjapakkaus erottuu kauas ja naaras voi siitä tehdä päätelmiä koiraan soveltuvuudesta poikastensa isäksi. Terveet koiraat pystyvät yleensä panostamaan hienompiin paketteihin.Totuus paljastuu kuitenkin vasta parittelun jälkeen, kun naaras alkaa availla pakettiaan. Toisinaan koiras kääräisee hienoon pakkaukseen vain oman ruokansa jämät ja huijauksen selvittyä se on jo liuennut paikalta.Tässäkin on koiraan kannalta ideaa, sillä hyvin syöneenä se näyttäytyy myös houkuttelevampana parittelukumppanina.saisiko olla siittiöpakettiin käärittyjä kasviemäksiä? Tätä kyselee siilikäsperhonen Utetheisa ornatrix mielitietyltään.Kupeidensa hedelmänä koiras tarjoaa naaraalle ravinteikkaan siittiökotelon, jolla naaras hedelmöittää munansa ja ruokkii itsensä.Spermapaketissa on myrkyllisiä pyrrolitsidiinialkaloideja, jotka suojaavat munia ja kehittyviä toukkia saalistajilta. Naaras voi ottaa näitä lahjapaketteja vastaan useammaltakin koiraalta.Myös hepokatit tarjoilevat tällaisia maukkaita siittiöaterioita naaraille. Mitä vanhempi koiras, sitä prameammat lahjat.koristelevat kumppanilleen kokonaisen joulukuusen.Kuolleita hiiriä, myyriä ja pikkulintuja – niistä on lepinkäisen piikikäs kuusipuu tehty.Linnut lävistävät pyydystämänsä saaliin piikkipensaisiin, oksiin tai vaikka piikkilanka-aitaan ja rakentavat näin ruokavarastoa talven yli.Raadoista raskaana nuokkuvat oksat kertovat naaraalle, että tämän koiraan kanssa saa myös voita leivän päälle. Amerikanisolepinkäinen jaksaa lävistää oksiin jopa pieniä käärmeitä.Joulun taikaa!