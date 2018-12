Tiede

Joulupukin myytti paljastuu yleensä noin kahdeksanvuotiaana – osa on vihaisia vanhemmille

Aikuisten

Psykologian

Tutkimus

Kolmasosa

Psykologian professori Chris Boyle Exeterin yliopistosta Lounais-Englannista pyysi aikuisia kertomaan, mitä mieltä he olivat joulupukista eli taruolennosta nimeltä Santa Claus.Boylen Exeter Santa -kyselyyn vastasi yli 1 200 ihmistä eri puolilta maailmaa. Otos ei ole edustava vaan kertoo vastaajien arvoista ja asenteista. Lisäksi vastaukset painottuivat Englantiin ja Skotlantiin.Tutkimus on yhä meneillään ja loput tulokset julkaistaan vuonna 2019. Boyle kertoo jo nyt joulun 2018 kynnyksellä alustavia tuloksia. Niistä kertoo myös verkkopalvelu phys.org. Kolmasosa suhdetta joulupukkiin on tutkittu ensi kertaa kansainvälisesti. Vastaajat peilaavat kyselyssä myös lapsuuden kokemuksia eli kertovat siitä, miten he itse suhtautuivat joulupukkiin lapsena.Joulupukilla pelottelu ei tehoa moniin lapsiin, paljastaa tutkimus. Lapset ja nuoret teeskentelevät, että he muka uskovat joulupukkiin.Vanhempien huolet ja käytös ovat yksi syy siihen, miksi lapset menettävät uskonsa joulupukkiin ja joulun hyvään sanomaan. Noin joka kolmas kertoi kyselyssä, että tieto joulupukista kohensi lapsena heidän käytöstään. Noin 47 prosenttia koki, ettei sillä ollut vaikutusta.Usko pukkiin alkoi hiipua keskimäärin 8-vuotiaana. Englannissa usko hiipui hieman aiemmin, noin 8,03-vuotiaana, kuin Skotlannissa, 8,58-vuotiaana.Lähes kaksi kolmasosaa oli leikitellyt joulupukin myytillä lasten kanssa, vaikka he valehtelivat. Noin 15 prosenttia vastaajista sanoi, että he olivat lapsena järkyttyneitä, kun he huomasivat, että joulun isähahmo ei ollut todellinen.Noin 15 prosenttia tunsi, että hänen vanhempansa olivat pettäneet häntä. Kymmenen prosenttia vastaajista oli uudesta tiedosta jopa vihaisia.Vanhemmista 31 prosenttia kertoi kieltäneensä, että joulupukki ei olisi totta, kun heidän lapsensa kysyi sitä suoraan. Noin 40 prosenttia ei kieltänyt, että joulupukki on myytti, jos lapsi sitä kysyi häneltä suoraan.

Tutkimuksen

Vanhemmat

Tutkimuksen tehnyt professori Boyle kommentoi tuloksia: "On kiehtovaa kuulla, miksi vastaajat lapsena alkoivat tuntea, että joulupukki on kuvitteellinen. Tärkein syy epäilykseen olivat vanhempien teot ja puheet."Jotkut lapset alkoivat itse löytää totuuden siemenet silkalla päättelyllä.Vanhemmat yleensä tekivät joulupukin hahmon peittelyssä perusvirheitä, ja kärähtivät nopeasti.Yksi vastaajista löysi lapsena oman kirjeensä joulupukille vanhempiensa huoneesta. Toinen huomasi, että joulupukilla ja hänen isällään oli sama käsiala.Yksi opettaja kertoi Yhdysvalloissa seitsenvuotiaille, että kukaan ei asu Pohjoisnavalla. Se on monelle lapselle joulupukin asuinpaikka.Toisen kahdeksanvuotiaan lapsen usko alkoi hiipui, koska kukaan ei voinut vastata, miksi joulupukki ei vienyt ruokaa lapsille köyhiin maihin.