Tiede

Ymmärtävätkö vauvat värejä? Entä miten saisi itselleen valtaa?

Ymmärtävätkö vauvat väreistä mitään?

Vauvat

Miksi sienet muuttuvat ruoassa löllöiksi?

Sienet

Miten ja missä jaguaarit nukkuvat?

Jaguaari

Kenellä on Suomessa eniten valtaa? Miten minä voisin saada sen?

Valtaa

Ovatko revontulet kuumia?

Revontulet

ymmärtävät tai ainakin tunnistavat värejä jo paljon ennen kuin oppivat puhumaan.Havaitsemme pinnoista heijastuvan valon erillisinä väreinä, vaikka valon aallonpituudet eivät sinänsä jakaudu erillisiin luokkiin.Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että myös vauvat havaitsevat värit erillisinä punaisen, keltaisen, vihreän, sinisen ja violetin väriluokkina, vähän kuin aikuisetkin.Vauvojen värien havaitsemista on tutkittu kokeilla, joissa vauvalle esitetään ensin tietyn väristä kuvaa toistuvasti, kunnes vauvan kiinnostus kuvaan hiipuu.Seuraavaksi kuvaa muutetaan hieman. Jos vauvan kiinnostus kuvaan viriää uudelleen, voidaan päätellä, että vauva on havainnut kuvassa muutoksen.Näin on havaittu, että jo neljän kuukauden ikäinen lapsi havaitsee helpommin sellaiset värimuutokset, joissa muutos ylittää meille tutut väriluokkien rajat – kuten vihreän muuttumisen siniseksi – kuin muutokset, joissa värien raja ei ylity.Kehityksen myötä värihavainnot muuttuvat ja tarkentuvat, kun lapsi oppii erilaisia tapoja nähdä ja nimetä värejä.tosiaan muuttuvat kypsennyksessä löllöiksi. Ne eivät kuitenkaan muhjaannu pitkässäkään kypsennyksessä kuten esimerkiksi vihannekset. Sienet siis muuttuvat löllöiksi, mutta pysyvät sitkeinä kasassa.Tämä johtuu sienen rakenteesta. Sienet ovat huokoisia, eli tuoreissa sienissä on suuri määrä ilmaa.Kypsennyksessä ilma pääsee karkuun. Tämä kutistaa sieniä ja muuttaa rakenteen löllöksi.Sienet pysyvät kasassa, koska niissä on vahvaa kitiiniä. Kitiini kestää hyvin kuumennusta toisin kuin kasveissa oleva pektiini, joka liukenee kuumaan veteen.Niinpä kasvikset lopulta hajoavat­ pitkässä kypsennyksessä, mutta sienet säilyttävät löllönäkin sitkeytensä.on leopardin, leijonan ja tiikerin ohella suurimpia kissaeläimiä. Se voi painaa jopa yli sata kiloa.Vaikuttaakin siltä, että se nukkuu mieluummin maassa kuin puussa. Monesti jaguaarin voi kuitenkin nähdä myös lötköttelevän käpälät roikkuen tukevalla puun oksalla.Jaguaarien elinalueilla Etelä-Amerikassa hakataan tosin paljon metsiä, joten tanakoita makoilupuita alkaa olla paikoin vaikeaa löytää.Jaguaari nukkuu ja lepää mielellään suojaisessa paikassa, josta se voi helposti tarkkailla ympäristöä. Ne ovat yksineläjiä, eikä niillä ole lauman tarjoamaa suojaa.Pennut ja emo elävät ryhmässä siihen asti kunnes pennut ovat kahden vuoden ikäisiä. Alkuun ne nukkuvat emon seurassa kolossa maassa tai kuopassa. Emo siirtää pennut usein uuteen paikkaan, etteivät muut petoeläimet löytäisi paikalle.Jaguaarit nukkuvat mielellään päivisin. Vilkkaimmillaan ne ovat auringonnousun ja -laskun aikaan. Ne nukkuvat alle puolet vuorokaudesta. Se on vähän verrattuna leijoniin ja tiikereihin. Vatsansa täyteen syöneet leijonat voivat torkkua jopa yli 20 tuntia päivässä.on monenlaista. Jos joku saa sinut uskomaan, että elämässä on tärkeämpää olla rikas kuin auttaa köyhiä, hänellä on valtaa sinuun. Hän vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaista työtä haluat tehdä aikuisena. Isällä tai äidillä voi olla paljon tällaista valtaa. Jos sinulla on joskus lapsia, sinulla on valtaa heihin.Toisenlaista valtaa on lakien säätäminen. Laeilla voidaan kieltää jotkin teot. Esimerkiksi varastaminen on kielletty. Siitä voi saada myös rangaistuksen.Eduskunta päättää laeista. Eduskunnan työntekijöitä ovat kansanedustajat. Heidät valitaan vaaleilla, joissa on monta ehdokasta. Aikuisena voit päästä kansanedustajaksi, jos saat paljon kannattajia vaaleissa.Eduskunta valitsee hallituksen, joka ehdottaa lakeja eduskunnalle. Pääministeri on hallituksen johtaja. Hänellä on paljon valtaa lainsäädäntöön, luultavasti enemmän kuin kenelläkään muulla Suomessa.Pääministeriksi voit päästä, jos liityt aikuisena johonkin poliittiseen puolueeseen ja sinut valitaan sen johtajaksi. Sitten sinun täytyy johtaa puoluetta niin, että se saa vaaleissa paljon kansanedustajia eduskuntaan. Jos onnistut, sinulla on valtaa siihen, mikä on lailla kiellettyä.eivät ole kuumia.Kuumuus ja valo tuntuvat kyllä kuuluvan yhteen, koska riittävän kuumana kaikki aineet alkavat hehkua valoa. Esimerkiksi tuli valaisee juuri siksi, että se on kuumaa. Samoin Aurinko.Valoa voi kuitenkin syntyä myös ilman kuumuutta. Niin tapahtuu esimerkiksi kännyköiden ja tietokoneiden näytöissä sekä revontulissa. Revontulet eivät oikeasti ole tulta. Niiden nimi on jäänne vanhoilta ajoilta, kun ei vielä tiedetty, mikä saa revontulet loistamaan.Revontulet syntyvät, kun Aurinko lähettää avaruuteen elektroneja eli pienenpieniä sähköisiä hiukkasia. Matkattuaan halki aurinkokuntamme muutaman päivän osa elektroneista syöksyy maapallon ilmakehään, joka sekin koostuu pienistä hiukkasista. Noita ilman hiukkasia kutsutaan atomeiksi. Kun elektronit törmäilevät atomeihin, törmäyksissä syntyy pieniä valon tuikahduksia.Revontulet muodostuvat miljoonista tuollaisista tuikahduksista. Silmämme näkevät ne rauhallisena yhteen sulautuneena valoverhona.