6 400 000 000 kilometriä – New Horizons-luotain kävi toistaiseksi kaukaisimmassa paikassa ottamassa lähikuvia jäisestä kiertolaisesta

Tiede

6 400 000 000 kilometriä – New Horizons-luotain kävi toistaiseksi kaukaisimmassa paikassa ottamassa lähikuvia

Luotain

Tiistaina

Yhdysvaltain

Jos lennon

Lennonjohto

Planeettatutkijat

https://phys.org/news/2018-12-nasa-spacecraft-hurtles-historic-year.html

Kuiperin

Avaruusteleskooppi

New Horizons