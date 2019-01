Tiede

Onko pussailuun jokin syy? Miksi eläimiä satutetaan?

Miksi ihmiset pussailevat?

Ihminen

Miksi eläimiä satutetaan, vaikka ketään ei saa satuttaa?

On

Miksi krokotiilin silmässä on kaksi silmäluomea?

ei ole ainoa pussaileva eläinlaji. Myös orangit ja bonobot voivat suudella toisiaan paritellessaan. Jotkin yksiavioiset linnut kuten korpit nokkailevat kumppaninsa kanssa.Pussailulla halutaan yleensä osoittaa kiintymystä tai ystävällisyyttä toista kohtaan. Ihmiset pussailevat esimerkiksi tervehtiessä, hoivatessa ja harrastaessaan seksiä.Tutkimusten mukaan pussailu on tärkeää erityisesti pitkäaikaisissa parisuhteissa. Se vahvistaa pariskunnan keskinäistä kiintymystä.Ensisuudelma puolestaan saattaa olla keino arvioida toisen sopivuutta kumppaniksi.On todennäköistä, että arvioimme­ suutelukumppanin syljen koostumuksen tai elimistön välittämän feromoniaineen perusteella toisen terveyttä, hedelmällisyyttä tai elimistön vastustuskykyä. Tästä ei kuitenkaan vielä ole varmuutta.monia syitä sille, miksi ihmiset satuttavat eläimiä.Yksi syy on tahallinen tietämättömyys. Sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen ei ikään kuin halua huomata, että eläimeen sattuu.Tahalliseen tietämättömyyteen liittyy usein näkemys, jossa eläinten mieltä ja tunteita ei pidetä tärkeinä. Näin myötätunto eläintä kohtaan vähenee ja eläimen näkökulma unohtuu.Toinen syy voi olla valta. Jotkut haluavat osoittaa olevansa muiden yläpuolella käyttämällä väkivaltaa.Käyttäessään valtaa eläimiin ihmiset satuttavat eläimiä jopa tahallaan, osoittaakseen kuka niitä käskee.Kolmas syy voi olla eläinten hyötykäyttö. Jos eläin nähdään pelkkänä hyödykkeenä, sekin voi vähentää myötäelämistä ja saada ihmisen sivuuttamaan eläinten kokemukset.Eläinten mieltä, kykyjä ja näkökulmaa koskeva tieto voi estää eläinten satuttamista.Samoin satuttamista estää se, että vallan sijaan arvostamme muiden moraalista huomiointia ja auttamista.Kun ihminen muistaa, että eläimeenkin sattuu, herää myös myötätunto. Tällöin ihminen haluaa satuttamisen sijaan tukea eläinten hyvää elämää.

Nea Kostamo, 8

KrokotiileillA

Miksi syntymäpäivillä tarjoillaan herkkuja?

Herkkujen

Miten kivet syntyvät ja säilyvätkö ne ikuisesti?

Kivet

on oikeastaan kolme silmäluomea eli yläluomi, alaluomi ja läpinäkyvä vilkkuluomi.Muillakin matelijoilla kuin krokotiileilla on vilkkuluomi. Itse asiassa sellainen on myös linnuilla, kaloilla, sammakkoeläimillä ja joillakin nisäkkäillä.Ihmisen vilkkuluomesta on jäljellä vain pienet jäänteet silmän nenänpuoleisessa kulmassa.Vilkkuluomen tehtävänä on suojata silmää, poistaa roskia ja levittää kosteutta. Krokotiileilla ja monilla muilla sukeltavilla eläimillä tuo silmäluomi toimii ennen kaikkea sukelluslasina. Se estää veden pääsyn silmään.Jarmo SaarikiviEkosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelman tutkijatohtoriHelsingin yliopistotarjoileminen, hauska ohjelma ja juhlavaatteet ovat omiaan erottamaan syntymäpäivät tavallisesta arjesta. Synttäreitä ja muita juhlia vietetään, koska ne tarjoavat ihmisille mahdollisuuden pitää hauskaa.Syntymää ja ikääntymistä on juhlittu eri tavoin ympäri maailmaa jo tuhansia vuosia. Suomessa syntymäpäivät ovat kuitenkin juhlien nuoremmasta päästä. Niitä on vietetty täällä vasta noin 70 vuotta. Nimipäiväjuhlia on vietetty kauemmin.Hyvin yleinen syntymäpäiväjuhlien herkku on kakku, johon sytytetään yksi kynttilä jokaista elettyä vuotta kohden. Tavan on arveltu levinneen alun perin Saksasta. Herkut vaihtelevat juhlijan mukaan. Yhden herkku on kakku, toisella jokin suosikkiruoka. Joidenkin juhlijoiden synttäreihin syötävät tarjoilut eivät kuulu lainkaan.Aina ruokien ja leivonnaisten raaka-aineita ei ole saanut yhtä helposti kuin nykyään. Siksi sokerin, voin tai mausteiden nauttiminen on korostanut herkun juhlavuutta.Herkku onkin usein sellaista syötävää, jota ei ole aina tarjolla. Jos söisimme täytekakkua joka päivä, se ei pian enää maistuisi niin erityiseltä ja juhlavalta.voivat syntyä kolmella eri tavalla.Ensinnäkin syvällä maapallon uumenissa syntyy hehkuvan kuumaa kivisulaa eli magmaa. Kun magma jäähtyy, se jähmettyy kiveksi.Jos magma jähmettyy maan pinnalla, tuloksena on laava­kiveä, josta tulivuoret muodostuvat. Jos kivisula jähmettyy syvällä, tuloksena voi olla esimerkiksi Suomessa yleistä punertavaa graniittia.Toinen kivilajien tyyppi, niin sanottu sedimenttikivi, muodostuu maanpinnan hienommista aineista, esimerkiksi hiekasta ja savesta. Näitä aineita voi kerrostua miljoonien vuosien aikana useiden kilometrien paksuiseksi patjaksi. Tällöin alimmat sedimentit joutuvat maapallon syvien osien kuumuuteen ja paineeseen, missä ne iskostuvat yhteen kovaksi sedimenttikiveksi.Kolmas kivilajien tyyppi syntyy syvällä vuorijonojen uumenissa. Siellä sedimenttikivet ja magmakivet muovautuvat puristuksessa ja kuumuudessa metamorfisiksi kiviksi. Juovaiset gneissit ovat tyypillisiä metamorfisia kiviä myös meillä Suomessa.Ihmisen elämän pituuteen verrattuna kivet vaikuttavat ikuisilta. Ne eivät kuitenkaan kestä maapallon oloja loputtomiin.Tuulet, sateet ja virtaava vesi rapauttavat ja kuluttavat jatkuvasti kivien pintaa, ja murentavat ne ajan kuluessa hiekaksi ja saveksi.