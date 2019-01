Tiede

Kiina laittoi heti mönkijän liikkeelle Kuun kääntöpuolella – ”Valtava harppaus Kiinan kansakunnalle”

Kiinalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mönkijä,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuuhun

Kuun