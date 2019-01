Tiede

Kiina laittoi heti mönkijän liikkeelle Kuun kääntöpuolella – "Valtava harppaus Kiinan kansakunnalle"

Kiinalainen

Mönkijä,

Kiinan

Kiinalaisten

Kuuhun

mönkijä on laskeutunut Kuun toisen puolen pinnalle ja jättänyt siihen jälkensä.Mönkijä oli kiinni Chang’e 4 -luotaimessa, joka laskeutui Kuun kääntöpuolelle onnistuneesti https://www.hs.fi/tiede/art-2000005953167.html torstaina. Kiinan avaruushallinto ei aikaillut, vaan lähetti mönkijän liikkeelle heti kohta laskeutumisen jälkeen.Näin ihmisen valmistama laite liikkuu ensi kertaa Kuun sillä puolella, joka ei koskaan näy Maahan.jonka nimi on Yutu 2, laskeutui ramppia pitkin Kuun pehmeälle, lumimaiselle pinnalle.Mönkijä alkoi tutkia heti lähimaastoa. Kiinan avaruusvirasto julkisti perjantaina kuvan, jossa näkyy ajoramppi ja mönkijä, joka on jo kulkenut ensimmäisen metrinsä Kuun pinnalla rampin alapäässä.Laskeutuja ja mönkijä ovat lähellä Kuun etelänapaa niin sanotulla Aitkenin tasangolla. Mönkijä aikoo tutkia Kuuta Von Kármánin kraatterissa, joka on osa Aitkenia. Kraatterin läpimitta on 186 kilometriä.edellinen kuumönkijä Yutu 1 oli hieman epäonninen Chang’e 3:n lennolla joulukuussa 2013. Se seisahtui matkattuaan vain alle sata metriä Kuun näkyvällä puolella.Lennoilla on paljon samaa tekniikkaa, koska Chang’e 4 tehtiin Chang’e 3:n varalaitteeksi, kertoo verkkosivu Space.com https://www.space.com/42890-china-moon-far-side-rover-yutu-2-success.html ”Tämä on pieni askel mönkijälle, mutta valtava harppaus Kiinan kansakunnalle”, mukaili kiinalainen Wu Weiren https://www.hs.fi/haku/?query=wu+weiren astronautti Neil Armstrongin https://www.hs.fi/haku/?query=neil+armstrongin sanontaa vuodelta 1969.Hän kertoi mönkijän liikkeistä Kiinan valtion televisioyhtiölle CCTV:lle. Wu Weiren on yksi Kiinan avaruushallinnon Lunar Exploration -hankkeen pääsuunnittelijoita.mönkijässä on kuusi pyörää, joista jokainen on vetävä. Näin mönkijä voi jatkaa liikettään, vaikka yksi pyörä seisahtuisi.Yutu 1:n suurin nopeus on noin 220 metriä tunnissa. Se voi kiivetä kukkulalle, jonne on 20 asteen nousu. Se voi myös ylittää kivisen esteen, joka on noin 20 senttimetriä korkea.Uutinen Kiinan laskeutumisesta Kuun toiselle puolen näytti piristävän ihmisiä pääkaupunki Pekingin kaduilla. Monet sanoivat valtion tv:lle, että nyt Kiina voi saavuttaa avaruuslennoissa ja -tekniikoissa Yhdysvallat tai jopa ohittaa sen, kertoo verkkosivusto Phys.org. https://phys.org/news/2019-01-chinese-rover-exploring-dark-side.html on tähän mennessä aina laskeuduttu sen näkyvälle puolelle.Kääntöpuolelle on tosin törmäytetty monia Kuuta kiertäviä satelliitteja. Kuun toista puolta on kuvattu ja kartoitettu moneen kertaan Kuun kiertoradalta, mutta sen pintaa ei ole koskaan tutkittu näin läheltä. Ensimmäiset valokuvat sieltä saatiin jo vuonna 1959.Pinnanmuoto on toisella puolella paljon rokonarpisempi kuin Kuun näkyvällä puolella.

Kuun