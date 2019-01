Tiede

Metsäsammakon uudenvuodenlupaus: ei ruokaa tai vessakäyntejä kuuteen kuukauteen, palkintona hillitöntä seksiä

Pohjois-Amerikassa

Jos

vuosi saa ihmiset lupailemaan kokonaisvaltaisia elämäntapamuutoksia. Pitäisikö nyt tarttua toimeen ja panna itsensä ryhtiin esimerkiksi pohjoiskanadalaisella sokerivirtsa-syväjäädieetillä?Siinä ei syödä mitään kuuteen kuukauteen eikä käydä vessassa. Mieli livahtaa ulos oravanpyörästä ja rentoutuu hiljaisuuden retriitissä, kun elintoiminnot pysähtyvät. Menetelmä edellyttää paitsi syväjäädytystä myös sammakon aineenvaihduntaa, mutta on hullummistakin tempauksista kuultu.asuva metsäsammakko tekee tämän paaston joka vuosi, joten siinä mielessä kyse on aivan luonnonmukaisesta metodista. Talven tullen sammakko alkaa hiljalleen downshiftata ja lopulta vaipuu horrokseen niin, että sen sydänkin pysähtyy. Siitä tulee täysin zen.Metsäsammakko voi jäätyä pakkasessa kalikaksi luita ja ytimiä myöten niin, että sen kehon sisältämästä nesteestä jopa suurin osa voi olla umpijäässä. Tämän mahdollistaa erikoinen aineenvaihdunta.Sammakko alkaa varastoida omaa virtsaansa soluihin, ja sen maksa tuottaa glukoosia niin, että virtsa ja sokeri toimivat luontaisena jäänestoaineena. Tärkeisiin soluihin ei muodostu vaarallisia jääkiteitä ja sammakko pysyy elossa, vaikka ihmisenä se julistettaisiin jo kliinisesti kuolleeksi.Sammakosta tulee eräänlainen virtsasokerihyydyke, joka selviää jopa 18 asteen pakkasista. Meikäläinen ruskosammakko ei samaan pysty, vaikka sekin horrostaa talvella. Sammakko saa selvää urahyötyä tästä jääpaastosta. Se herää keväällä levänneenä ennen muita ja pääsee valloittamaan lammet kutumenoillaan.sammakkodieetti kuulostaa liian rajulta, niin matalamman kynnyksen vaihtoehto on maata koko talvi kännihorroksessa. Niin tekee ruutana. Se lilluu tiedottomana hapettomien rämelampien pohjassa veressään jatkuvasti 0,5 promillea alkoholia. Energiaa ruutana saa muuttamalla elimistöön kertyvää maitohappoa etanoliksi, joka poistuu sitten kidusten kautta veteen.