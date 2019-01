Tiede

Tutkimus: Geeni­muuntelun vastustajat tietävät asiasta vähiten, mutta luulevat tietävänsä eniten

Kaikkein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päätelmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näistä

Tieto

Ilmastokysymys