Miksi jotkut puhuvat paljon itsestään? Ja miksi suu on märkä?

Miksi toiset ihmiset puhuvat enemmän itsestään kuin toiset?

Mistä ihminen on tehty? Ja mitä se vesi ihmisessä on?

asiaa maailmankaikkeudessa ei ole niin vaikeaa selittää kuin ihmisen käyttäytymistä. Tuntematta ihmistä onkin mahdoton sanoa, miksi juuri tämä henkilö puhuu itsestään.Selitystä voi kuitenkin etsiä ihmisen menneisyydestä. Kun kasvamme, ympäristö ohjaa käytöstämme. Kun käyttäytymisestä seuraa hyvää, voi henkilö oppia käyttäytymään samoin myös seuraavassa tilanteessa.Itsestä puhumisella voi tilanteesta riippuen olla sekä hyviä että huonoja seuraamuksia.Tavatessa uusia ihmisiä voi itsestään puhuminen olla hyvä tapa saada uusia ystäviä. Muut usein pitävät ihmisistä jotka kertovat itsestään. Toisaalta jos aina puhuu vain itsestään, saattavat muut kyllästyä.Itsestä puhumisella on siis erilaisia seuraamuksia, ja ne vaihtelevat tilanteesta toiseen. Joillekin itsestä puhuminen on ollut palkitsevampaa kuin toisille, ja heille on kehittynyt sitä tapa.Eniten puheliaisuuteemme vaikuttaa kuitenkin tilanne. Juhlissa moni puhuu paljon. Samat henkilöt voivat silti olla seuraavana aamuna ihan hiljaa.

Mistä ovat tulleet ensimmäisenä viljat kuten ruis, vehnä ja kaura?

Miten meduusa pystyy liikkumaan, vaikka sillä ei ole aivoja?

Miksi suu on märkä?

Ihmisen on tehty alkuaineista, jotka ovat alun perin peräisin taivaan tähdistä.Happea, hiiltä ja vetyä on ihmisessä eniten. Seuraavaksi eniten on typpeä, fosforia ja kalsiumia. Niiden lisäksi kehossa on pieniä määriä monia muitakin elintärkeitä alkuaineita, kuten kaliumia, rikkiä, natriumia, klooria, magnesiumia, rautaa ja fluoria.Alkuaineet muodostavat keskenään yhdisteitä eli molekyylejä. Ihmiskehon tärkeimpiä molekyylejä ovat proteiinit, rasvat ja hiilihydraatit, jotka muodostavat soluja, kudoksia, elimiä ja elimistöjä.Tärkeitä elimiä ovat muun muassa sydän, aivot ja keuhkot. Verenkiertoelimistöön kuuluvat puolestaan sydän ja verisuonet. Muita keskeisiä elimistöjä ovat esimerkiksi ruoansulatus- ja hengityselimistö.Kun happi ja vety yhdistyvät keskenään, syntyy vettä. Vettä on ihmiskehon painosta yli puolet. Siihen on liuennut mukaan erilaisia yhdisteitä, kuten sokereita ja suoloja. Vesitasapainomme pysyy kunnossa juomalla sitä riittävästi. Elimistön on myös poistettava vettä joka päivä. Haitalliset yhdisteet suodattuvat pois munuaisten avulla ja poistuvat pissan mukana.

Ihmisen kasvattamat viljat ovat olleet pääosin luonnossa esiintyneitä kasveja. Ihminen on ensin kerännyt niiden siemeniä ja sitten oppinut viljelemään niitä.Ensimmäisiä viljeltyjä viljakasveja olivat ohra ja durumvehnä. Niiden viljely alkoi Turkin, Irakin ja Syyrian nykyisillä rajamailla noin 10 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Samoihin aikoihin alettiin viljellä myös linssejä ja herneitä. Rukiin viljely alkoi nykyisen Pohjois-Turkin alueella noin 8 000 vuotta sitten.Leipävehnämme kehittyi noin 6 000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, kun ihminen toi durumvehnän Kaspianmeren eteläiselle rannalle. Siellä se risteytyi paikallisten viljakasvien kanssa ja tuotti vehnän, jota edelleen viljelemme. Vaikka kyseessä oli onnekas sattuma, leipävehnä ei olisi syntynyt ilman ihmisen vaikutusta. Vehnän voi sanoa olevan ensimmäinen ihmisen muuntama kasvi.Kaura on näihin verrattuna myöhäinen tulokas. Sen viljely alkoi noin 2 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua nykyisten Saksan ja Tšekin rajamailla. Siellä kaura esiintyy myös luonnossa.

Meduusalla ei tosiaan ole sellaista elintä, jonka me ihmiset voisimme mieltää aivoiksi.Vaikka meduusalla ei ole aivoja, sillä on sentään elimistön toimintaa ohjaava hermosto.Tuo hermosto on alkeellisempi kuin suurimmalla osalla muita eläimiä, mutta se on levittäytynyt kätevästi ympäri kehoa.Hermoston avulla meduusa pystyy muun muassa liikkumaan, aistimaan valoa, haistamaan, maistamaan ja tuntemaan asioita.Meduusan kehossa on myös pienenpieniä lihassoluja, vaikka ne eivät muodosta lihaksistoa samalla tavalla kuin esimerkiksi ihmisellä.Hermoston, lihassolujen ja kehon sisälle pääsevän veden paineen ansiosta meduusa pystyy tekemään sykkivää uintiliikettä, joka kuljettaa sitä eteenpäin.Talvisin meduusat eivät kuitenkaan liiku. Meduusat kuolevat loppusyksyllä. Niiden pienenpienistä sukusoluista kehittyy vedessä ajelehtivia toukkia, jotka kiinnittyvät lopulta vesistöjen pohjiin.Siellä ne kehittyvät paikallaan jököttäviksi lonkeromaisiksi polyypeiksi. Kesän koittaessa polyypit kehittyvät taas uiviksi meduusoiksi.Jotkut eläimet voivat pärjätä siis hyvin ilman varsinaisia aivojakin – meduusojahan on ollut olemassa jo 500 miljoonaa vuotta.

Suu on märkä koska sinne erittyy sylkeä.Syljen tehtävä on suojella hampaita muun muassa happohyökkäyksiltä, voidella limakalvoja ja helpottaa nielemistä. Sylki liukastaa suussa olevan ruuan jotta sen voi niellä.Sylki onkin melkoinen sekoitus erilaisia aineita. Siinä on kemikaaleja, jotka neutraloivat happoja ja emäksiä. Syljessä on myös valkuaisaineita, jotka liittyvät elimistön puolustukseen ja osallistuvat ruuansulatukseen.Syljessä on myös amylaasia joka pilkkoo tärkkelystä. Jos pureskelee perunajauhoa pitkään suussa, se alkaa maistua ma­kealta, koska amylaasientsyymi hajottaa perunajauhon sokereiksi.Lisäksi syljessä on lima-aineita limakalvojen voiteluun ja ruuan liukastamiseen.