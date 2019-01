Kun Uusi-Seelanti irtosi muusta maailmasta, lentokyvytön kakapo eristäytyi maakuoppaan möykkäämään – huonostihan siinä kävi

Tiede

Kun Uusi-Seelanti irtosi muusta maailmasta, lentokyvytön kakapo eristäytyi maakuoppaan möykkäämään – huonostih

Britannian

Eristyneissä

Sitten

erofarssille ei näy loppua, mutta yksi Brexit on jo koettu.Se kävi ryminällä yli 100 000 vuotta sitten, kun Britannia erosi muusta Euroopasta ihan fyysisesti. Ranskaan yhdistynyt Doverinsalmen maasilta romahti jääkauden jälkimainingeissa ja Britanniasta tuli saari.Sittemmin saaren endeeminen Homo sapiens -populaatio on sopeutunut sateiseen ja alakuloiseen ilmastoon. Alkuperäisväestön tunnusmerkkejä ovat huonot hampaat ja omituinen ruokavalio.oloissa eliöt kehittyvät kummaan suuntaan. Näin on käynyt myös Uudessa-Seelannissa. Se kuului aikoinaan mahtavaan jättimantereeseen, muinaiseen Gondwanaan.Sitten tapahtui Australexit, kun Australia ui mannerlaattojen liikkeessä erilleen. Seuraavaksi nähtiin No Zealand -päätös. Pienempi Zealandian manner erosi vielä Australiasta ja varmuuden vuoksi upposi suurelta osin mereen. Jäljelle jäi Uusi-Seelanti, niin kauas mantereesta, ettei minkäänlainen maahanmuutto ollut enää mahdollista.Omalle saarelleen linnoittautunut eliöstö muodostuu nyt muun muassa lihavista ja lentokyvyttömistä papukaijoista.Kakapo on surullinen lintu. Koska saarille ei päätynyt maanisäkkäitä, se kehittyi tavallaan hoitamaan jäniksen roolia ekosysteemissä.Jopa nelikiloinen lintu syödä puputtaa öisin pähkinöitä, silmuja ja marjoja. Se ei lennä lainkaan, mutta juoksee kovaa ja pystyy kiipeämään puihin. Soidin­aikaan kakapo kaivaa maahan kuopan, jossa se raakkuu niin kauan, että naaraat saapuvat paikalle.saapuivatkin ihmiset rottineen ja kissoineen. Lentokyvytön kakapo ei pystynyt puolustautumaan ja lähes hävisi. Kakapoita on yritetty eristää yhä pienemmille saarille, joilla ne saisivat olla rauhassa. Jäljellä on enää 150 yksilöä.Eristäytyminen luo ainutlaatuisia, mutta haavoittuvia ekosysteemeitä. Ne eivät kestä kilpailua eivätkä enää pääse samaan tahtiin ulkomaailman kanssa.