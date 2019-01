Tiede

Tolkuttomat ohjeet ylen­palttisesta veden­juonnista levisivät Suomenkin mediassa, mikä on hämmentävää

Kun juot aamulla vettä tyhjään vatsaan, nämä kahdeksan ihmeellistä asiaa tapahtuvat

Auttaa kehoa pääsemään eroon myrkyistä.

Veden juominen voi auttaa myös lihaskudoksen kehityksessä sekä uusien verisuonien muodostuksessa.

Parantaa aineenvaihduntaa. Veden juominen tyhjään vatsaan voi lisätä aineenvaihduntaa jopa 24 prosenttia.

Tukee painonpudotusta.

Parantaa ihoa ja saa sen hehkumaan.

Ehkäisee munuaiskiviä ja virtsatulehdusta.

Vahvistaa immuunijärjestelmää. Veden juominen tyhjään vatsaan huuhtelee ja tasapainottaa imunestejärjestelmää, mikä parantaa immuunipuolustusta.

