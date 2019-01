Led-valot tuovat huippunopean ja helpon verkon – kohta ihmiset kerääntyvät tietokoneineen valon alle kuin yöperhoset

Tiede

Led-valot tuovat huippunopean ja helpon verkon – kohta ihmiset kerääntyvät tietokoneineen valon alle kuin yöpe

Katsotpa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Välkkyvän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verkkojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Ledin

Valodatan suurin ongelma on se, että sitä ei voi käyttää auringonvalossa.

Ennen

Li-fin

Alaa

Suurin

Katz

Li-fi on

Professori