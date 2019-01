Lapsuus ja nuoruus määrittävät ihmisen älyllisen suorituskyvyn – tutkijoiden mukaan älyllisten kykyjen kehitys pysähtyy parikymppisenä

Tiede

Lapsuus ja nuoruus määrittävät ihmisen älyllisen suorituskyvyn – tutkijoiden mukaan älyllisten kykyjen kehitys

Usko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ero korkeakoulutetun ja pelkän lukion käyneen älykkyydessä oli vain 0,4 pistettä.

Kansainvälinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paljastui

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhuuden hoksottimia suojeleekin eniten se, mitä tekee lapsuudessa ja nuoruudessa.

Näitä

Jos

Tutkijat