”Ei ole enää paikkaa piiloutua sosiaalisilta verkostolta” – Facebook ja Twitter tietävät sinun tapasi, vaikka et koskaan edes avannut tilejä niihin

Tiede

”Ei ole enää paikkaa piiloutua sosiaalisilta verkostolta” – Facebook ja Twitter tietävät sinun tapasi, vaikka

Sinulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Henkilökohtaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimus

Tutkimus