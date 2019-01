Tiede

Uivaa sulkapäähinettä muistuttava merililja on planeetan hämmentävin eläin

Nämä

Suomessa on ihmetelty, pitäisikö ilmassa lentäviä laitteita kutsua droneiksi, drooneiksi, nelikoptereiksi vai lennokeiksi. Meren alla on vielä kimurantimpaa. Siellä on otuksia, joista pitäisi ensin keksiä, mitä ne ovat. Merililjat (Crinoidea) ja niihin kuuluvat hiustähdet (Comatulida) ovat planeettamme oudoimpia elämänmuotoja, kuin sulkapeitteisiä multikoptereita.hyvin muinaiset otukset muistuttavat hämäävästi kasveja. Ne kasvavat varren päässä ja huojuvat meren pohjassa kuin palmut. Eläimiä ne kuitenkin ovat, ja vieläpä jakautuvat uroksiin ja naaraisiin. Ne kutevat veteen ja hedelmöittyneistä munista kuoriutuu lopulta toukkia. Toukat lilluvat muun planktonin mukana kunnes ne juurtuvat alustaan ja alkavat kasvattaa vartta.Merililjalle tämä on kehityksen päätepiste. Se jää paikalleen ja seuloo pyyntilonkeroillaan ravintoa kohti suutaan.Hiustähti sen sijaan napsahtaa aikuistuessaan varrestaan irti ja lähtee kävelemään, jopa uimaan, ravinnon perässä. Hiustähdellä on sakarat kuin meritähdellä, mutta ne koostuvat joustavista kalkkirenkaista.Joillain lajeilla ne muistuttavat linnun sulkia. Alkeellinen hermosto haarautuu sakaroihin, joita voi olla satoja. Kun yksi katkeaa, tilalle kasvaa kaksi uutta. Tuloksena on otus, joka muistuttaa elävää sulkapäähinettä. Sakarat hulmuten uiva hiustähti on maagisen toismaailmallinen näky.näyttävät melkein avaruusolennoilta, mutta samasta alkulimasta mekin ponnistimme. Meidän ja merililjojen alkion­kehitys noudattaa samaa järjestystä: anus ensin, suu sitten. Olemme siis jälkisuisia. Alkusuisilla, kuten nilviäisillä, suuaukko puhkeaa ensin ja vasta sitten peräaukko.Näiden väliin kasvaa sitten yleensä jonkin verran etäisyyttä ja topologisessa mielessä ihminen on vain putki. Merililjoilla suoli kuitenkin käyristyy u-kirjaimen muotoiseksi niin, että lopulta sekä suu että peräaukko ovat samassa taulussa.Mutta näinhän tuntuu olevan yllättävän monella ihmiselläkin.