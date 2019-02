Tiede

Eteläamerikkalainen termiitti ei joudu virumaan vanhana – se lähtee saappaat jalassa

Haaste.

Etelä-Amerikassa

Lopulta

Sellainen on yrityskielellä vanhus, joka makaa märissä vaipoissa hoitokodin lattialla, kun riittävän työvoiman palkkaaminen heikentäisi yrityksen voittoja. Olisipa ihminen termiitti. Ei tarvitsisi mädäntyä ihmisjätteenä hoivakodin huoneessa, vaan saisi kuolla saappaat jalassa.elävät Neocapritermes taracua -termiitit räjäyttävät itsensä, kun ne alkavat käydä vanhoiksi ja yhteisölle hyödyttömiksi.Monille aitososiaalisille hyönteisille kuten juuri termiiteille ja muurahaisille on kehittynyt tällainen eläkesuunnitelma, joka perustuu itsensä tuhoamiseen siinä vaiheessa, kun ikä alkaa painaa.N. taracua on hionut eläkepommia ehkä kaikista pisimmälle. Työläisen kehossa muhii kaksikomponenttiräjähde, joka purkautuessaan myrkyttää, halvaannuttaa ja tappaa pesään hyökkäävät tunkeutujat. Termiittivanhukset taistelevat siis etulinjassa nuorempien puolesta.Termiititkin ikääntyvät. Ahkerasti häärivän työläisen vauhti hidastuu ja leuat tylsyvät, eikä se pysty enää keräämään ruokaa niin tehokkaasti. Eläkepäivien varalle termiitti kasvattaa läpi elämänsä eräänlaista pommireppua selkäänsä. Se erittää ja varastoi kemikaaleja, jotka väkevöityvät iän myötä.elämäntyö on tehty. Kun pesään hyökätään, eläkepommitermiitit asettavat itsensä tunkeilijoiden tielle ja virittävät reppunsa.Selkään pullistuu pussi, joka on täynnä termiitin erittämiä sinisiä, kuparipitoisia kiteitä. Kun hyökkääjä puhkaisee pussin, kiteet sekoittuvat termiitin sylki- ja kudosnesteisiin ja kemiallisessa reaktiossa syntyy voimakas myrkky. Kaikki termiitin lähellä olevat viholliset tahriutuvat mönjään ja kuolevat.Muutkin ötökkälajit pystyvät räjäyttämään itsensä ja sotkemaan viholliset eritteillä, mutta tällainen sekoittumista vaativa kaksikomponenttimyrkky on todella pitkälle kehittynyt ratkaisu.