Kaisa Matomäki teki vallankumouksellisen matemaattisen löydön luvuista, joita on tutkittu jo antiikin Kreikassa

Tiede

Kaisa Matomäki teki vallankumouksellisen matemaattisen löydön luvuista, joita on tutkittu jo antiikin Kreikass

Rintamamiestalo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matematiikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulos

Nuoren

”Kaikessa elämässä on hyötyä, jos pystyy tekemään loogisia päätelmiä.”

Lukioon

Jo

Mutta

”Melkein menee yöunet, kun pitäisi päästä tarkistamaan, toimiiko ratkaisu.”

Jatko-opinnot

Palkitun