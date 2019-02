Uudelleen lämmitetyssä ruuassa on riskinsä – maailmalla on kuollut nuoria ihmisiä liian lämpimässä säilytetystä pastasta tai riisistä saatuihin myrkytyksiin

Tiede

Uudelleen lämmitetyssä ruuassa on riskinsä – maailmalla on kuollut nuoria ihmisiä liian lämpimässä säilytetyst

Pahoinvointi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lokakuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bakteerin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna

Paha

Kolmessa

Bacilleus

Kaikissa

Pakastamisella

Korkealan

Bacileus

Bacileus