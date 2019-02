Tiede

kirkossa on taas paljastunut hyväksikäyttö­skandaali. Tällä kertaa oli pidetty nunnia seksiorjina. Keskiajalla luonnonjärjestys, scala naturae, oli selkeä. Luomakunta nähtiin tikapuina. Papisto ja aristokraatit olivat tavallista ihmistä jalompia, jumalasta ja kuninkaasta seuraavia.Mitättömän talonpojan poljettavaksi jäi hierar­kiassa sentään koko muu luonto, joka oli jaoteltu paremmuusjärjestykseen, apinasta kiveen. Kalat olivat vasta sijalla yksitoista, esimerkiksi liito-oravan ja strutsin alapuolella.Mutta samat himot ne on suntiolla kuin simpanssillakin.kardinaali on koruahven. Se ei ole mikään tavan järvi­ahven kuten nimikin jo sanoo, vaan komea ja ylväs punaista ja kultaa hehkuvassa puvussaan. Päällisin puolin koruahvenet ovat kauniita ja hyvätapaisia, akvaarioiden ja koralliriuttojen koreaa ylimystöä. Mutta ulkoa ei näekään, mitä sankan kalaparven sisällä tapahtuu.Koruahvenet näet pitävät transsukupuolista haaremia, jossa isot koiraskalat ahdistelevat pienempiään ja parittelevat mielin määrin usean naaraan kanssa. Valtavassa parvessa saattaa olla vain pari hallitsevaa koirasta, jotka jakavat naaraat keskenään.Kuten useat trooppiset kalat, koruahvenet syntyvät naaraina ja vaihtavat sukupuoltaan tarpeen mukaan. Kun hallitseva uros kuolee, kookkain naaras alkaa valmistella sukupuolenvaihdosta. Parin viikon kuluttua se on pukeutunut koiraan kirkkaisiin väreihin ja kehittänyt itselleen koiraan sukuelimet. Sitten ei kuin haaremin kimppuun.kaloihin koruahvenet suhtautuvat etäisen hurskaasti, mutta omilleen ne ovat melkoisia hirviöitä. Parven sisällä on kova nokkimisjärjestys. Hierarkian ylimmäksi nouseva naaras saattaa joutua taistelemaan pienempiä koiraita vastaan.Haaremin pyörittäminen on niin rankkaa touhua, että koiraiden tiedetään jopa kuolleen ylirasitukseen jahdatessaan parvensa pikkusinttejä.Kyllä siinä olisi paavi ihmeissään.