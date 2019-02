Tiede

Yllätystulos tutkimuksessa: Pienet määrät kannabista saattavat parantaa siittiötuotantoa

Kannabiksen

Alhaisia siittiötiheyksiä löytyi marihuanaa välttäneiltä miehiltä useammin.

Harvardin

Polttaneiden

Löydöksemme olivat vastoin sitä, mitä oletimme.

Tutkijat

Ehkä pieni annos stimuloi, kun taas suuri annos jarruttaa siittiötehtailua.

Amerikkalaistutkijat

Kivesten oma testosteronijärjestelmä menee sekaisin, jos sitä saa ulkopuolelta.

Turun

Topparin

Kyse voi olla vain käänteisestä syy- ja seuraussuhteesta.

Kivesten

Amerikkalaisryhmä

Siittiöt ovat vähentyneet rajusti muutamassa vuosikymmenessä.

Tutumpi

Mitä nuorempi sukupolvi, sitä vähemmän siittiöitä.

Siittiökatoon

Myös kivessyöpä on lisääntynyt rajusti.

Maailmanlaajuisen

Myös

Enemmän tai vähemmän vaikuttavia aineita on satoja.

Esimerkiksi

Myös