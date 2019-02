Tiede

Opportunity-mönkijän piti kulkea Marsin pinnalla kolme kuukautta, mutta se hiljeni vasta neljän­toista vuoden

Opportunityyn ei yritetä enää ottaa yhteyttä maapallolta keskiviikon jälkeen. Mönkijä on pysynyt hiljaa jo kahdeksan kuukautta.Opportunityn lennonjohto Kaliforniassa on yrittänyt saada yhteyden mönkijään jo yli 600 kertaa. Piippaustakaan ei ole kuulunut, joten Nasa joutui keskiviikkona julistamaan legendaarisen marsmönkijän viimein menetetyksi.”Julistan Opportunityn operaation päättyneeksi”, asiasta kertonut Nasan Thomas Zurbuchen https://www.hs.fi/haku/?query=thomas+zurbuchen kertoi tiedotustilaisuudessa Pasadenassa Kaliforniassa.katkesi 10. kesäkuuta, kun Opportunity joutui ison ja pitkään jatkuneen hiekkamyrskyn vangiksi.Hiekka ja pöly peittivät ja pimensivät ison osan Marsin taivaasta. Opportunity saa energiansa aurinkopaneeleista, jotka eivät tuottaneet myrskyn aikana virtaa. Siksi lennonjohto asetti Opportunityn horrostilaan.Vaikka Marsin taivas lopulta hieman selkeni loppuvuodesta, ei yhteyttä ole enää saatu.aurinkopaneelit eivät ole saaneet ladattua virtaa. Paneelien päällä on ehkä paljon pölyä, jota tuulet eivät ole pyyhkineet pois.Insinöörit pohtivat myös, että mönkijän sisäinen kello on voinut mennä sekaisin pitkän katkoksen aikana. Mönkijään viritetty lepotila on häiriintynyt, ja nyt laitteen akut ovat tyhjinä.Jos keskiviikkonakaan ei saada vastausta – ja näin käynee – julistaa lennonjohto Opportunityn kuopatuksi.on alettu muistella, mihin kaikkeen Opportunity ehti 15 vuodessa. Mönkijä kulki Marsin pinnalla peräti 14 vuotta.Opportunity laskeutui Marsiin tammikuussa 2004. Matkasta tuli menestys.Laitetta ei rakennettu kestämään huonoa säätä. Se oli suunniteltu liikkumaan vain kolme kuukautta kevään 2004 aikana, jolloin se ehkä liikkuisi vajaan kilometrin. Mutta Opportunity vain jatkoi ja jatkoi.Sen pyörät kiipesivät Marsissa jyrkänteitä, joiden kaltevuus oli 32 astetta. Se kulki vuosien varrella joenuomissa ja porasi marsperää. Se tutki yli sataa kraatteria. Näillä matkoilla vahvistui, että vesi on virrannut muinoin Marsissa.Kuusipyöräinen ja noin golfkärryn kokoinen ajoneuvo ehti taivaltaa marsperällä pitemmälle kuin mikään muu laite. Matkaa kertyi yli 45 kilometriä.Torstaihin mennessä Opportunity on ehtinyt olla Marsin pinnalla yli 5 350 Marsin päivää. Marsin päivä on 40 minuuttia pitempi kuin Maan. Se lähetti Marsista lähes 218 000 kuvaa.oli identtinen kaksonen, Spirit. Lennonjohto julisti sen menetetyksi jo 2011, vuosi sen jälkeen, kun Spirit oli juuttunut hiekkaan ja yhteys siihen katkennut.Kaksosmönkijät liikkuivat punaisen planeetan eri puolilla kaukana toisistaan.Molemmat laskeutuivat Marsiin pehmustettujen turvatyynyjen sisällä pomppien, Spirit 4. päivänä ja Opportinity 25. päivänä tammikuuta 2004. Ne olivat lähteneet matkaan Floridasta kuukauden välein vuonna 2003.Kun tyynyjen pomput seisahtuivat, laitteet kammettiin radiokäskyjen avulla pystyasentoon ja molemmat saatiin matkaan.on vielä vaikeampaa sanoa hyvästi kuin Spiritille”, sanoi hankkeen johtaja John Callas https://www.hs.fi/haku/?query=john+callas uutistoimisto AP:lle alkuviikosta.”Tällainen laite on kuin rakastettu, joka on kadonnut. Sitä toivoo koko ajan, että hän ottaisi yhteyttä ja olisi terve,” Callas kuvaili.”Mutta toivo hiipuu päivä päivältä. Jossain vaiheessa täytyy luovuttaa ja mennä elämässä eteenpäin.”

Oikaisu 13.2.2019 klo 20.45: Aiemmin artikkelin kuvituksena ollut kuva esitti Curiosity-mönkijää. Virheellinen kuva on poistettu jutusta.