Tiede

Opportunity-mönkijän piti kulkea Marsin pinnalla kolme kuukautta, mutta se hiljeni vasta neljän­toista vuoden

Marsmönkijä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nähtävästi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Opportunitylla

”Opportunitylle

Yhdysvalloilla

Lennojohtoa

Oikaisu 13.2.2019 klo 20.45: Aiemmin artikkelin kuvituksena ollut kuva esitti Curiosity-mönkijää. Virheellinen kuva on poistettu jutusta.