Tiede

Ovatko asiat sellaisia kuin miltä ne näyttävät?

Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos käärmeellä on kipeä kurkku, niin onko koko käärme kipeä?

Käärmeillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi sählypallossa on reikiä?

Sähly

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mistä ihmisen hiukset tulevat?

Hius

Miksi kauppakeskuksia rakennetaan lisää, vaikka ilmastonmuutos on tulossa?

Aikaisemmin

on iso kysymys ja liittyy siihen, miten havaitsemme maailmaa ympärillämme.Havainto on aivojen rakentama kokemus. Näköhavainnossa aivoihin tulee vain sellaista tietoa, jota silmät pystyvät vastaanottamaan. Muut asiat jäävät näkemättä.Ihminen ei näe esimerkiksi lämpöä, kuten jotkut käärmeet, tai Maan magneettikenttää, kuten jotkut linnut. Kultakala puolestaan näkee maailman värikkäämpänä kuin ihminen.Näin ajateltuna asioissa on muutakin kuin se, mitä niissä pystymme näkemään.Ihmisen voi ajatella elävän eräänlaisessa kuplassa, jossa aivot poimivat vain meidän toimintamme kannalta olennaiset asiat.On myös muita syitä, miksi asiat ovat joskus muunlaisia kuin miltä ne näyttävät. Esimerkiksi visuaalisissa illuusioissa, kuten taikatempuissa, havaintomme eivät välttämättä vastaa todellisuutta.Joskus aivot keksivät omiaan. Silloin näemme hallusinaatioita eli asioita, joita ei todellisuudessa ole olemassa.voi olla kurkku kipeänä, mutta se ei tarkoita, että koko käärme olisi kipeä.Käärme ei ole yhtä ja samaa pitkää kaulaa, vaan käärmeestä löytyvät samat elimet kuin monista muistakin eläimistä. Ne ovat vain järjestyneet pitkänomaiseen ruumiinmuotoon sopivasti.Hengitystieinfektiot, joista usein seuraa kurkkukipua, ovat tavallisimpia käärmeiden sairauksia. Ne johtuvat usein huonoista oloista, kuten liiallisesta kosteudesta.Käärmeiden sairauksien hoito alkaakin yleensä olosuhteiden korjaamisesta, mutta myös lääkkeet saattavat olla tarpeen.Käärmeiden kurkkukipua voi olla vaikea huomata. Niiltä ei voi mitata kuumetta, koska ne ovat vaihtolämpöisiä. Kuumaa mehua tai kaakaotakaan ei pidä käärmeille antaa.on kevyillä varusteilla pelattava laji, johon tarvitaan turvallinen ja kestävä peliväline. Sellaiseksi on valittu reikäinen pallo.Pohjimmiltaan kyse on siis päätöksestä – pallossa on reikiä, koska sählyä on päätetty pelata reikäisellä pallolla.Reikäisessä pallossa on kuitenkin etuja. Moneen muuhun pelivälineeseen verrattuna sählypallo on kevyt. Tämä vähentää pallon liike-energiaa, ja niinpä pallo aiheuttaa ihmiseen osuessaan vain mustelmia. Pallon painoa on vähennetty poistamalla siitä mahdollisimman paljon materiaalia.Liike-energiaa voidaan vähentää myös ilmanvastusta lisäämällä. Kun ilma virtaa pallon reikien läpi, syntyy suuria pyörteitä, joita pallo vetää mukanaan. Nämä pyörteet hidastavat palloa. Jos pallon reiät peitettäisiin, sen nopeus kasvaisi.Kevyt, ontto pallo menee pelin tuoksinassa helposti lyttyyn, mutta reikien avulla pallo voidaan myös korjata helposti. Lytistyneen reiättömän pingispallon korjaaminen on paljon vaikeampaa.Pallon reikien alkuperäinen tarkoitus on hämärän peitossa, mutta ne vaikuttavat olennaisesti pallon liikkeeseen ja tekevät sählystä tuntemamme pelin.on kuollutta ainetta, joka koostuu pääosin keratiini-nimisestä valkuaisaineesta.Hiukset kasvavat ihon alla olevista hius- eli juuritupista. Hiustuppi on elävä osa kehoa ja saa ravinteita verenkierrosta.Lähempänä ihon pintaa hiustupesta muodostuu vähitellen kuollutta ainetta eli itse hiusta. Hius kasvaa siis vähän samaan tapaan kuin kynsi kasvaa kynnen juuresta.Niin kauan kuin hiustuppi on toiminnassa, hius kasvaa. Pää­laella hiustuppi pysyy vilkkaana monta vuotta, minkä takia on mahdollista kasvattaa yli puoli metriä pitkä tukka.Aika ajoin hiustuppi tarvitsee kuitenkin lepoa. Lepovaiheessa hiustuppi surkastuu. Silloin hiuksen kasvu loppuu ja lopulta hius irtoaa.Parin kuukauden levon jälkeen hiustuppi palautuu ennalleen, ja irronneen hiuksen tilalle kasvaa uusi.Onneksi jokainen hiustuppi kasvaa ja lepää omassa tahdissaan, naapureistaan välittämättä. Muuten meistä tulisi kaljuja joka kerta kun hiustupet huilaavat., kun ihmiset kävivät kaupassa pääosin jalan tai polkupyörällä, kaupat olivat yleensä pieniä ja sijaitsivat lähellä asuntoja.Tilanne muuttui autojen yleistyessä. Kauppiaat huomasivat, että he voivat saada kerralla enemmän asiakkaita sijoittamalla kauppakeskuksen paikkaan, johon on helppo tulla autolla. Kauppiaille tämä on edullinen ratkaisu. Myös monet asiakkaat pitävät kauppakeskuksista, joissa voi hoitaa paljon ostoksia kerralla.Tämä sitten lisää autoilua ja hiilidioksidipäästöjä, mikä kiihdyttää ilmastomuutosta.Kyse on samasta asiasta kuin ympäristöongelmissa yleensäkin: kun kaikki ajattelevat vain omasta näkökulmastaan, lopputulos on kaikkien kannalta huono.Jokainen voi kuluttajana vaikuttaa asiaan, mutta päävastuu on poliittisilla päätöksentekijöillä. Kaupungit voivat päättää, mihin kauppakeskuksia saa rakentaa. Ne voivat myös huolehtia, että kauppaan pääsee julkisilla liikennevälineillä.Hallitus ja eduskunta puolestaan voivat vaikuttaa siihen, kuinka paljon autoilu maksaa.