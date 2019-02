Tiede

Sadattuhannet suomalaiset kärsivät pakon­omaisen virtsaamisen tarpeesta, ja ihminen voi myös ehdollistaa itsen

Taas pissahätä! Pakko päästä vessaan, vaikka viime käynnistä on alle tunti. Elämä on yhtä vessojen kartoittamista. Junassa ja lentokoneessa pitää jäädä käytäväpaikalle, jotta pääsee helposti pissalle. Tilanne on monille tuttu. Vessassa joutuu ramppaamaan tuon tuosta.