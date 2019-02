Tiede

Jos tämä kuva näyttää pyörivän, se johtuu viiveestä päässäsi

Liikuta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harha

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Makakeja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kun liikutat

”Ilmiö