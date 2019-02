Tiede

Miksi yöllä tulee mieleen pahoja asioita?

Miksi vesirokon voi sairastaa vain kerran?

Mikä on kaiken teoria?

Miksi koirasta lähtee paljon karvoja?

Kuka saa rahat, jotka painetaan setelipainossa?

päivällä tapahtuu jotain ikävää tai hankalaa, asiaa ei välttämättä heti ehdi ajatella muiden kiireiden takia. Joskus saatamme työntää ikävän tunteen tai ajatuksen syrjään tahallaan tai tahattomasti.Yöllä unen tuloa odotellessa mieleen voi tulla sellaisia asioita, joita ei ole päivällä ajateltu ja koettu loppuun.Jos ihminen näkee painajaisunia, nekin liittyvät usein päivällä koettuihin ajatuksiin. Joskus pimeän laskeutuessa voi myös pelottaa. Pimeän pelko on tyypillistä varsinkin lapsille.Öisin unitilaa lähestyessä ja unessa ihmisen aivojen etuaivokuoren ohjaava toiminta vähenee. Päivisin aivokuori ohjaa enemmän ajatteluamme ja toimintaamme, jolloin voimme vaikuttaa siihen mitä mieleen tulee.Yön ikävät ajatukset voivat liittyä myös unettomuuteen. Unettomuuteen vaikuttaa aivojen kohonnut vireystila. Se johtuu aivojen valvetumakkeiden liian voimakkaasta toiminnasta silloin, kun pitäisi nukkua.Yön ikävistä tai pahoista ajatuksista ja unista kannattaa jutella turvallisen aikuisen kanssa.on virustauti. Sen siis aiheuttaa pieni solujen sisään tunkeutuva vesirokkovirus. Virus alistaa solut valtaansa tehdäkseen itsestään kopioita. Samalla se aiheuttaa rajun taudin. Vesirokon pääoire on rakkulainen ihottuma.Elimistömme taistelee virusta vastaan ja yleensä lopulta voittaa. Taudin torjuntaan osallistuu myös erityisiä muistisoluja. Niiden tehtävänä on panna viruksen rakenne muistiin myöhempiä kohtaamisia varten.Muistaminen toimii erityisen hyvin silloin, kun virus on vuodesta toiseen samanlainen eikä muuta rakennettaan. Vesirokko on tällainen melko muuttumaton virus.Kohdatessaan uusia vesirokkoviruksia muistisolumme tunnistavat ne ja hälyttävät elimistön puolustusvoimat paikalle. Näin virus kukistetaan jo ennen kuin se ehtii kunnolla aloittaa toimintansa.Muistisoluja voidaan käyttää avuksi torjuttaessa tauteja ennalta. Jos viruksen taudinaiheuttamiskykyä heikennetään, vähemmän kiukkuista virusta voidaan käyttää rokotteena.Muistisolut tallettavat rokotteesta rokkoviruksen tiedot, vaikka varsinaista rokkotautia ei sairasteta. Kun taudinaiheuttaja myöhemmin iskee, keho tunnistaa virukset tehokkaasti eikä sairastu.teoria olisi fysiikan perimmäinen teoria, josta kaikki muut fysiikan teoriat voitaisiin periaatteessa johtaa.Fysiikassa on kahdenlaisia teorioita: perustavanlaatuisia ja johdettuja. Johdetut teoriat seuraavat jostain tunnetusta teoriasta.Esimerkiksi sähkön teoria, magnetismin teoria ja valon käyttäytymistä kuvaava optiikka seuraavat sähkömagnetismin teoriasta. Sähkömagnetismi taasen seuraa hiukkasfysiikan standardimallista, joka kuvaa lisäksi muitakin vuorovaikutuksia.Perustavanlaatuisia teorioita ei voi ainakaan toistaiseksi johtaa mistään. Tällä hetkellä perustavanlaatuisia teorioita on kaksi: yleinen suhteellisuusteoria ja hiukkasfysiikan standardimalli. Suhteellisuusteoria kuvaa aikaa ja avaruutta, standardimalli ainetta.Monet tutkijat arvelevat, että teoria, josta nämä molemmat voitaisiin johtaa, olisi kaiken teoria. Tällaista teoriaa ei kuitenkaan ole löydetty, eikä ole varmaa, onko sellaista olemassa.Voi sen sijaan olla, että teoriat muodostavat loputtomat askelmat, joista jokainen on edellistä laajempi.Syksy RäsänenkosmologiHelsingin yliopistoon kesyyntynyt sudesta tuhansia vuosia sitten. Senkin jälkeen koirat ovat eläneet ulkona ja tarvinneet karvapeitteen tuomaa suojaa. Niinpä Turkki on säilynyt tärkeänä osana useimpien koirien elimistöä, vaikka ihminen on jalostuksella vaikuttanut sen määrään ja laatuun.Koirien karvankasvussa on kasvu-, lepo- ja irtoamisvaihe. Koirilla on yleensä paljon karvoja, minkä takia niitä myös lähtee paljon. Eri rotujen välillä on kuitenkin paljon eroja.Ulkona asuvien koirien kuten siperianhuskyjen ja suomenpystykorvien karva vaihtuu vuodenajan mukaan. Niille kasvaa talveksi paksu kylmältä eristävä turkki, joka irtoaa keväällä ilmojen lämmetessä. Näin käy myös villinä eläville koiraeläimille.Sisätiloissa asuvien koirien karvanlähtöön vuodenajat eivät juuri vaikuta.Narttukoirilla karvan kasvua ja vaihtumista säätelevät voimakkaasti hormonit. Niiden turkki vaihtuu yleensä juoksuaikojen eli lisääntymiseen sopivien ajanjaksojen välissä.Joidenkin rotujen, kuten villakoirien ja espanjanvesikoirien, perimä mahdollistaa pitkän karvankasvuvaiheen. Tällöin karvojen irtoamista tapahtuu normaalia harvemmin.Aivan kaikilla koirilla ei ole turkkia lainkaan. Tällaisia rotuja ovat esimerkiksi kiinanharjakoira ja meksikonkarvatonkoira.valmistetut setelit saa ne tilannut keskuspankki, Suomessa siis Suomen Pankki.Keskuspankin tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että seteleitä on aina riittävästi ihmisten ja kauppojen tarpeisiin.Keskuspankki maksaa setelipainolle seteleiden valmistuskustannuksen, joka on setelistä riippumatta noin viisi senttiä seteliltä. Setelipaino ei saa pitää seteleitä itse eikä myydä niitä muille kuin keskuspankille.Kun seteleitä tarvitaan käyttöön, keskuspankki myy niitä omille asiakkailleen, lähinnä tavallisille pankeille. Vasta tässä vaiheessa setelistä tulee rahaa ja esimerkiksi kymmenen euron seteli alkaa maksaa kymmenen euroa.Pankit toimittavat seteleitä eteenpäin esimerkiksi pankkiautomaattien kautta. Seteli kiertää maailmalla rahana, jota voi käyttää maksamiseen tai säästämiseen.Kun seteli on kulunut huonokuntoiseksi, keskuspankki ostaa sen takaisin. Sen jälkeen huonokuntoinen seteli silputaan ja hävitetään energiajätteenä.